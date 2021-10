Manifestazione Cgil oggi in piazza San Giovanni a Roma: come arrivare, orari, percorsi metro e bus Orari, info, programma della manifestazione dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil in programma oggi, sabato 16 ottobre, in piazza San Giovanni a Roma. All’interno tutte le deviazioni per quanto riguarda i bus e le informazioni su eventuali chiusure della metropolitana. La manifestazione è stata indetta dopo l’assalto di sabato scorso alla sede della Cgil in corso d’Italia a Roma.

A cura di Enrico Tata

Oggi, sabato 16 ottobre 2021, in programma la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in piazza San Giovanni a Roma. L'inizio è previsto per le ore 14 ed è previsto l'arrivo a Roma di 800 pullman e 10 treni speciali. È stata indetta dopo l'assalto alla sede Cgil in corso d'Italia dello scorso fine settimana dopo una manifestazione no green pass in piazza del Popolo. A guidare l'assalto c'erano diversi militanti del partito di estrema destra, Forza Nuova. Piazza San Giovanni potrebbe essere riempita oggi pomeriggio da oltre 10mila persone.

La manifestazione della Cgil a San Giovanni: orari e programma

L'appuntamento in piazza San Giovanni è per le ore 14 di oggi, sabato 16 ottobre 2021. “NO” ai fascismi e alla violenza e “SI” al lavoro, alla sicurezza, ai diritti", è lo slogan della manifestazione. Saranno in piazza i segretari generali dei tre sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri. “L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge. È il momento di affermare e realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza sabato prossimo”, si legge in una nota congiunta.

Come arrivare a San Giovanni

Queste le possibili deviazioni di bus e metro comunicate da Atac:

deviazioni o limitazioni per le seguenti linee: 16-51-70-71-75-81- 85-87-117-360-590-649-714-792 e C3. Linea tram 3 proveniente da Valle Giulia, servizio limitata a Porta Maggiore.

proveniente da Valle Giulia, servizio limitata a Porta Maggiore. Soppressi i capolinea di viale Castrense e porta San Giovanni delle linee 51 e 792.

Dalle 9.26 la linea 51, circolare, farà il percorso Termini-San Silvestro Termini- con questo itinerario: via Cavour, via Farini, via Napoleone III, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, normale itinerario di linea fino a piazza San Silvestro, normale di linea fino a tornare in via Labicana, viale Manzoni, via Conte Verde, piazza Vittorio Emanuele II, via Napoleone III, via Gioberti, via Giolitti, Stazione Termini.

Linea 792 dalle ore 11.00 in direzione Porta San Giovanni, da largo Amba Aradam, via della Ferratella in Laterano (dove effettua capolinea provvisorio); in direzione via Eudes, dal capolinea provvisorio di via della Ferratella in Laterano, via dei Laterani, via Amba Aradam, normale di linea.

Temporaneamente soppresse le fermate n. 72074-82562.

Metro, potrebbe essere chiusa la stazione San Giovanni (ma non è ufficiale)

Stando a quanto si apprende, potrebbe essere chiusa per motivi di ordine pubblico la stazione della Metro A e della Metro C San Giovanni. La notizia, però, ancora non è confermata per il momento. Se la stazione dovesse restare chiusa, il modo più facile per arrivare in piazza con la metropolitana è quello di scendere alla fermata Lodi della Metro C, alle fermate Manzoni e Re di Roma della Metro A.

L'assalto alla sede Cgil dei no green pass

Sabato scorso, al termine della manifestazione no green pass in piazza del Popolo, alcuni manifestanti sono andati in corteo fino alla sede della Cgil in corso d'Italia. Hanno fatto irruzione all'interno dell'edificio e hanno devastato gli uffici del sindacato. Arrestati, tra gli altri, il leader romano di Forza Nuova Luciano Castellino e il leader nazionale Roberto Fiore.