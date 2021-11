Manifestazione a Roma, oggi studenti in piazza contro il governo: orari e modifiche al traffico La manifestazione degli studenti, in programma oggi, venerdì 19 novembre, partirà alle ore 10 e terminerà alle 14. La partenza del corteo di Roma è fissata a Piramide.

A cura di Enrico Tata

Gli studenti scenderanno in piazza oggi a Roma e in tutta Italia "contro la legge di bilancio e per richiedere maggiori investimenti sul diritto allo studio e un cambiamento strutturale del sistema di istruzione pubblica".

Il percorso del corteo a Roma: orari e deviazioni

La manifestazione degli studenti, in programma oggi, venerdì 19 novembre, partirà alle ore 10 e terminerà alle 14. Questo il percorso del corteo: la partenza è a Piramide, con il corteo che passerà in via Marmorata, via di Porta Portese e via Induno fino ad arrivare al Ministero dell'Istruzione in largo Bernardino da Feltre.

Queste le linee dei bus Atac che potrebbero subire temporanee modifiche: H, 3, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.

Roma Mobilità fa sapere che nelle stesse ore è prevista una manifestazione sindacale in via Molise. Divieti di sosta e possibili chiusure anche sulla vicina via di San Basilio.

Oggi sciopero degli studenti in 80 piazze di Roma

L'agitazione di oggi è stata organizzata da Unione degli Studenti, Rete della Conoscenza e Link – Coordinamento Universitario: "Oggi siamo in piazza perché vogliamo portare al centro i nostri bisogni e le nostre proposte, la politica ci deve ascoltare", si legge in una nota degli studenti. "In alcune città le questure hanno vietato all'ultimo le manifestazioni o imposto variazioni di percorso e modalità. La mobilitazione di oggi è anche una risposta al tentativo di stretta repressiva operato dal ministero dell'Interno con la direttiva del 10 novembre: non siamo disposti a lasciare che la nostra protesta venga invisibilizzata". Sono previste manifestazioni anche a Torino e Napoli.