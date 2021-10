Manifestanti No Green Pass hanno devastato il pronto soccorso del Policlinico Umberto I: 4 feriti L’assalto è avvenuto ieri sera quando una trentina di persone ha tentato di raggiungere uno dei manifestanti rimasti feriti negli incidenti durante la manifestazione No Green Pass, che si trovava in stato di fermo. L’intervento delle forze dell’ordine ha riportato la calma. Feriti due sanitari e due agenti. D’Amato: “Intollerabile violenza contro operatori sanitari”.

A cura di Redazione Roma

Un grave episodio è avvenuto nella serata di ieri, arrivando a suggellare una giornata con incidenti tra polizia e manifestanti in pieno centro el'assalto alla sede nazionale della Cgil al termine della manifestazione No Green Pass. Una trentina di persone sono arrivate al pronto soccorso del Policlinico dell'Umberto I, devastando uno dei reparti dove si trovava un manifestante ferito che, in stato di fermo, era stato trasportato in ospedale per essere medicato. Gli aggressori hanno sfondato il portone e danneggiato diverse suppellettili.

Un'infermiera ferita alla testa da un lancio di bottiglia

La situazione è tornata alla normalità solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. In tutto sono rimaste ferite quattro persone nella colluttazione, due operatori sanitari e due appartenenti alle forze dell'ordine. Gli aggressori sono riusciti a dileguarsi impunemente ma sono in corso le indagini per accertarne l'identità. Sul fatto che il loro obiettivo fosse "liberare" il manifestante ferito, un uomo proveniente dalla Sicilia, invece non sembrano esserci dubbi. Un'infermiera è stata ferita con una bottigliata alla testa.

D'Amato: "Inaccettabile violenza contro operatori sanitari"

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. si sta recando in questo momento all'Umberto I per esprimere la propria vicinanza. "È un fatto gravissimo quello che è accaduto nella notte al pronto soccorso dell'Umberto I. – ha dichiarato – Non è tollerabile che vengano aggrediti degli operatori sanitari – aggiunge -. Bisogna fermare il clima d'odio, questa escalation di violenza".