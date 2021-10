No green pass, in diecimila in piazza a Roma: cariche e scontri con la polizia, occupata sede Cgil Tensione alla manifestazione No green pass in programma oggi a Roma. Alcuni dei circa diecimila manifestanti hanno dato vita a un corteo non autorizzato e hanno provato in più punti a sfondare i cordoni allestiti dalle forze dell’ordine: ci sono stati scontri con la polizia e alcuni manifestanti hanno cercato di assaltare le camionette delle forze dell’ordine.

A cura di Francesco Loiacono

Circa diecimila partecipanti si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, sabato 9 ottobre, in piazza a Roma per protestare contro il Green pass. I manifestanti, come avviene ormai da diverse settimane, si sono ritrovati in piazza del Popolo, intonando slogan come "Libertà" e insultando il presidente del Consiglio Mario Draghi. Tra i presenti alla manifestazione anche il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. Quello che doveva essere un sit-in si è trasformato in un corteo non autorizzato che ha dato luogo a tensioni tra alcuni dei manifestanti e le forze dell'ordine schierate in assetto antisommossa per controllare la manifestazione.

Diversi gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

Scontri e cariche ci sono stati all'ingresso di via del Corso, dove alcuni manifestanti hanno provato a passare ma sono stati respinti dagli agenti, e all’angolo tra Villa Borghese e via Veneto, dove il corteo non autorizzato stava provando a passare ed è stato caricato dalla polizia. Anche all’angolo tra piazza del Popolo e via del Babuino c'è stato qualche momento di tensione quando uno dei manifestanti è salito sul tetto di un blindato. Alcuni dei manifestanti, come si vede in un video diffuso da "Repubblica", hanno provato ad assaltare le camionette della polizia che si sono dovute allontanare. Sono stati segnalati anche lanci di oggetti contro le forze dell'ordine e in alcuni casi, come mostrano altri video, la polizia ha fatto anche uso degli idranti per cercare di allontanare i manifestanti.

Occupata la sede della Cgil

Qualcuno tra coloro che sono scesi in piazza è riuscito anche ad entrare nella sede della Cgil: "Occupata la Cgil", ha scritto l'account Twitter "Io Apro Official" diffondendo un video dei manifestanti che entrano nella sede del sindacato.