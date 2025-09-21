Mangia in un ristorante cinese, poi scappa senza pagare il conto a bordo di uno scooter rubato

Stando a quanto si apprende, il 30enne era andato a mangiare in un ristorante cinese di via Ascanio Fenizi, zona Portuense a Roma. Al momento di pagare, il giovane è scappato e si è allontanato a bordo di uno scooter.

Stando a quanto si apprende, il 30enne era andato a mangiare in un ristorante cinese di via Ascanio Fenizi, zona Portuense a Roma. Al momento di pagare, il giovane è scappato e si è allontanato a bordo di uno scooter. Da successivi accertamenti, il mezzo è risultato rubato. Il titolare del ristorante ha cercato di inseguirlo a piedi ed è riuscito a fornire una descrizione del responsabile ai carabinieri. I militari lo hanno individuato con facilità in un bar in zona Porta Portese a Roma. Dopo averlo bloccato, i carabinieri lo hanno denunciato per insolvenza fraudolenta, ricettazione e rifiuto di fornire le proprie generalità. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sullo scooter rubato.

Il precedente: il ‘vento' di 5 ragazzi al ristorante giapponese

Un episodio simile è avvenuto pochi giorni fa in via dei Gracchi, quartiere Prati. Cinque ragazzi hanno pranzato presso il noto ristorante di sushi Chopstick, ma già in partenza avevano deciso di ‘fare il vento' e di non pagare quanto dovuto, cioè un conto da 200 euro. Erano arrivati al locale, infatti, a bordo di una Enjoy presa a noleggio e manomessa. I ragazzi avevano disattivato il sistema gps, pensando di scappare dopo il pranzo e di farla franca. Un cameriere, però, è stato prontissimo ad annotare il numero di targa dell'automobile e così per i carabinieri è stato facilissimo rintracciare la vettura presa a noleggio.