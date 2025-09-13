Manca l’acqua a Latina, l’elenco delle scuole chiuse il 15 settembre

Scuole chiuse a Latina lunedì 15 settembre 2025 perché manca l'acqua. Il sindaco Matilde Celentano ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di vari istituti scolastici a causa di una sospensione del servizio idrico. Lo stop dell'erogazione è previsto dalle ore 14 del 15 settembre appunto per permettere ai tecnici di svolgere dei lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio dei Comuni di Latina.

Le scuole chiuse a Latina lunedì 15 settembre

L'ordinanza firmata dalla sindaca Celentano riguarda tutte le scuole del territorio, istituti di ogni ordine e grado, asili nido comunali, che lunedì 15 settembre resteranno chiusi. L'ordinanza non riguarda invece Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora, dove gli istituti scolastici resteranno aperti e gli studenti andranno regolarmente in classe.

Perché alcune scuole sono chiuse lunedì 15 settembre a Latina

Nell'ordinanza comunale si legge che la sospensione idrica di lunedì 15 settembre è "inconciliabile con il regolare svolgimento del servizio scolastico dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio del 15 settembre 2025, per evidenti motivi di igiene pubblica, non potendo gli Istituti rimanere operativi in presenza di dette limitazioni, ferma restando la possibilita' per i Dirigenti Scolastici di consentire la apertura dei plessi muniti di strutture in grado di consentire, in ogni caso l'approvvigionamento idrico".