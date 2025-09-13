roma
video suggerito
video suggerito

Manca l’acqua a Latina, l’elenco delle scuole chiuse il 15 settembre

Manca l’acqua a Latina dalle ore 14 per alcuni lavori sulla rete idrica. Firmata l’ordinanza per la chiusura di alcune scuole: ecco quali resteranno chiuse e quali aperte lunedì 15 settembre.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine

Scuole chiuse a Latina lunedì 15 settembre 2025 perché manca l'acqua. Il sindaco Matilde Celentano ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di vari istituti scolastici a causa di una sospensione del servizio idrico. Lo stop dell'erogazione è previsto dalle ore 14 del 15 settembre appunto per permettere ai tecnici di svolgere dei lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio dei Comuni di Latina.

Le scuole chiuse a Latina lunedì 15 settembre

L'ordinanza firmata dalla sindaca Celentano riguarda tutte le scuole del territorio, istituti di ogni ordine e grado, asili nido comunali, che lunedì 15 settembre resteranno chiusi. L'ordinanza non riguarda invece Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora, dove gli istituti scolastici resteranno aperti e gli studenti andranno regolarmente in classe.

Perché alcune scuole sono chiuse lunedì 15 settembre a Latina

Nell'ordinanza comunale si legge che  la sospensione idrica di lunedì 15 settembre è "inconciliabile con il regolare svolgimento del servizio scolastico dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio del 15 settembre 2025, per evidenti motivi di igiene pubblica, non potendo gli Istituti rimanere operativi in presenza di dette limitazioni, ferma restando la possibilita' per i Dirigenti Scolastici di consentire la apertura dei plessi muniti di strutture in grado di consentire, in ogni caso l'approvvigionamento idrico".

Attualità
Latina
0 CONDIVISIONI
Immagine
Neonata morta dopo il parto, denunciate due ostetriche e sequestrata la casa marternità
La tragedia in una struttura di Testaccio a Roma, sequestrata la salma
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views