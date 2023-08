Mamma e figlia ferite e sequestrate per ore da un ladro che avevano sorpreso in casa a Roma Le due vittime sono una donna di 48 anni e sua figlia di 19 anni. Il fatto è accaduto ieri mattina in un appartamento di via Atteone, quartiere Torre Angela, periferia Sud Est di Roma.

A cura di Enrico Tata

Ferite, sequestrate, tenute in ostaggio per ore all'interno di una macchina da un ladro che avevano sorpreso a rubare in casa. Le due vittime sono una donna di 48 anni e sua figlia di 19 anni. Il fatto è accaduto ieri mattina in un appartamento di via Atteone, quartiere Torre Angela, periferia Sud Est di Roma.

Mamma e figlia sequestrate per ore e tenute in ostaggio

Stando a quanto si apprende, la 48enne ha sorpreso un ladro in casa e il malvivente l'ha ferita con un coltello, poi ha costretto lei e sue figlia a salire in macchina tenendole per ore in ostaggio. Le due sono sono state liberate a largo Preneste e lì hanno chiamato le forze dell'ordine.

La padrona di casa ha sorpreso il ladro all'alba

Questo il racconto che ha fatto la padrona di casa agli investigatori, che tuttora stanno cercando di rintracciare i responsabili: l'incubo per le due donne è cominciato intorno all'alba. La 48enne è stata svegliata da alcuni rumori che provenivano dal piano superiore, dove ha sorpreso il ladro ed è stata aggredita.

Il ladro non è stato ancora rintracciato

L'uomo, secondo quanto ricostruito, era entrato in casa forzando l'inferriata di una finestra. Ha ferito la padrona di casa con un coltello e le ha ordinato di svegliare la figlia, subito dopo averla minacciata con la lama e aver preteso tutti gli oggetti di valore contenuti in casa. Poi ha fatto salire in macchine mamma e figlia e le ha tenute in ostaggio per diverse ore, probabilmente per garantirsi in qualche modo una via di fuga. Secondo quanto riportato dalle vittime, l'uomo parlava con un accento romano molto marcato. La polizia ancora non l'ha identificato.