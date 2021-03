Allerta gialla per nevicate sulle montagne del reatino. Il dipartimento di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla a partire dalla tarda serata di oggi, lunedì 8 marzo, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono nevicate a quote superiori a 800-1000 metri sui settori appenninici nord-orientali e gli apporti al suolo della neve saranno da moderati a localmente abbondanti. Ancora valida l'allerta meteo valida fino al pomeriggio di domani, martedì 9 marzo 2021, con indicazione di "precipitazioni sparse, in particolare sui settori tirrenici".

In generale nevicherà sui settori appenninici di Abruzzo, Umbria meridionale e Lazio nord-orientale, "con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti, e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo e Molise, in estensione alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le previsioni meteo per domani, 9 marzo: ancora pioggia e neve sul Lazio

Previste nevicate nella notte di oggi e durante la giornata di domani, come detto, sui settori montani della regione. A Roma, invece, pioverà praticamente lungo tutto l'arco della giornata: previste precipitazioni abbondanti durante tutta la notte e durante la mattinata di domani, martedì 9 marzo. In particolare si prevede pioggia alternata a temporali, vento moderato da Sud, temperature comprese tra 12 e 13 gradi. Un leggero miglioramento delle condizioni meteo si avrà partire dal pomeriggio. Nella notte dovrebbe tornare il sereno e mercoledì 10 marzo sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo. Cielo sereno o poco nuvoloso anche nei restanti giorni della settimana.