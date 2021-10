Maltempo oggi a Roma, è allerta meteo: piogge e temporali per tutta la giornata, traffico in tilt Quella di oggi, mercoledì 6 ottobre, è una giornata che si è aperta all’insegna del maltempo. Piogge e temporali si susseguiranno per le successive 12-18 ore, causando numerosi disagi alla popolazione, soprattutto sul fronte della viabilità. Rischio allagamenti in diversi zone di Roma, con il traffico in tilt.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Reporter Montesacro

Sarà una giornata all'insegna del maltempo quella che si apre oggi, mercoledì 6 ottobre, nel Lazio. Piogge e temporali sono cominciati a cadere sin dalle prime ore del mattino, creando disagi nelle città soprattutto dal punto di vista del traffico, completamente bloccato sulle arterie principali. Si segnalano code e rallentamenti in diverse zone di Roma ma anche sulle strade più percorse dai pendolari, dove si registrano chilometri di code per entrare nella capitale. I temporali sono cominciati a cadere su Roma sin dalle prime ore di questa mattina e continueranno fino a sera. Dalle 18 in poi le piogge cominceranno a perdere di consistenza, ma non smetterà di piovere almeno fino alle 20 di questa sera. Anche nelle altre province del Lazio, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina, sono previsti temporali. Le temperature sono in calo in tutta la regione, con le massime che non supereranno i 21 gradi. Continua l'ondata di maltempo che già nella giornata di ieri, dopo la notte di temporali, ha causato il crollo di alberi e rami, oltre ad aver provocato l'allagamento di diverse strade. Si segnala inoltre caos sui collegamenti ferroviari, con treni bloccati e in ritardo.

L'allerta meteo della Protezione civile a Roma e nel Lazio

La Protezione civile ha diramato ieri un avviso di allerta meteo per la giornata di oggi, con piogge e temporali che cominceranno dalla mattina e che si susseguiranno per le successive 12-18 ore. Secondo quanto previsto dall'allerta meteo, nella regione c'è il rischio che vi siano precipitazioni isolate "anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali". Temporali sono previsti sul Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. Nel bollettino si legge inoltre che "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Maltempo a Roma, allagamenti e alberi caduti

Già la scorsa notte una forte ondata di maltempo ha investito la regione, causando danni e disagi soprattutto a Roma.Sono centinaia gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale effettuati nella notte e durante la mattina successiva, dopo che i violenti temporali hanno colpito tutta la città. Si sono registrati rami, alberi caduti, e strade allagate dalla pioggia, che hanno reso necessario l'intervento di vigili urbani e vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle zone.