Maltempo a Roma, alberi caduti e strade allagate: centinaia di interventi da Nord a Sud Rami e alberi caduti e strade allagate a Roma durante l’ondata di maltempo di stanotte, con forte pioggia e temporali. Sono un centinaio gli interventi della polizia locale, con gli agenti che hanno messo in sicurezza le strade e gestito la viabilità. Colpito tutto il territorio, da Nord a Sud.

Il maltempo a Roma di stanotte ha provocato disagi sull'intero territorio della Capitale. Sono centinaia gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, da Nord a Sud, colpiti tutti i quadranti, con diverse criticità. A provocarle la pioggia incessante, che si è abbattuta sulla città, con temporali durante le ore della preannunciata allerta meteo. I vigili urbani hanno ricevuto segnalazioni dai cittadini e sono intervenuti per mettere in sicurezza le strade, con il supporto di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Si registrano rami ed alberi caduti, strade allagate dalla pioggia. I principali interventi delle pattuglie si sono concentrati nelle zone di Castel Fusano, Primavalle, in particolare Via Pietro Bembo. Via Guglielmo Marconi, all'altezza di via Cristoforo Colombo, via delle Vigne, via Roberto Marcolongo, via Don Primo Mazzolari, via Clivo di Scauro, via delle Fornaci e via Appia Pignatelli. Continua il servizio delle pattuglie sul territorio, i vigili urbani stanno gestendo la viabilità per agevolare la circolazione dei veicoli. Nelle prossime ore è prevista una breve pausa al maltempo, poi tornano pioggie e temporali che proseguiranno nei prossimi giorni.

Guasto sulle linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno

Il maltempo di stanotte ha provocato un guasto alla cabina dei cavi alla stazione di Torricola, nel Comune di Roma. Un fulmine l'ha colpita durante il forte temporale delle scorse ore e si è incendiata, bloccando la cicrolazione dei convogli sulle linee ferroviarie Roma-Napoli (via Formia) e Roma-Nettuno. I treni sono fermi e sono state attivati bus sostitutivi e servizio di smart caring, per agevolare lo spostamento dei pendolari. Da quanto sia pprende da parte delle Ferrovie dello Stato, i tecnici sono al lavoro ma la circolazione non verrà ristabilita prima delle ore 12.