Temporale manda in fiamme una cabina elettrica: treni fermi tra Roma, Latina e Nettuno Il maltempo di stanotte ha danneggiato una cabina di cavi elettrici nella stazione di Torricola, che ha preso fuoco. Treni fermi e circolazione interrotta sulla Fl7 e Fl8, tra Roma, Latina e Nettuno. Disagi per i pendolari che si spostano per studio o per lavoro. Sul posto sono al lavoro i tecnici.

A cura di Alessia Rabbai

Treni fermi, circolazione sospesa tra Roma, Latina e Nettuno per danni provocati dal maltempo. Il forte temporale che stanotte ha imperversato su Roma e sul territorio del Lazio con una pioggia incessante, ha provocato vari disagi, tra i quali quello ad una cabina di cavi nei pressi della stazione di Torricola sulla linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli nel Comune di Roma. Un fulmine l'ha incendiata, provocando inevitabili conseguenze agli impianti di circolazione e lungo la linea, che dal Basso Lazio, nelle tratte Roma Casilina e Latina (Fl7) e tra Roma e Nettuno (Fl8). I disagi si sono registrati nella notte di oggi, martedì 5 ottobre. Da quanto si apprende per far fronte al disservizio Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato ha inviato i tecnici sul posto nelle scorse ore, per verificare le condizioni in cui si trovano gli impianti di circolazione. Sono in corso gli interventi per ripristinare al più presto la viabilità in sicurezza e il servizio ai passeggeri. Inevitabili i disagi per i pendolari che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per spostarsi tra il Basso Lazio e Roma per studio o per lavoro, con ritardi e soppressioni dei treni.

Attivati bus sostitutivi e smart caring

Il traffico ferroviario sulle linee Roma – Napoli (via Formia) e Roma – Nettuno ad inizio servizio risulta sospeso e non riprenderà fino alle ore 12. L'offerta lungo le due tratte è stata riprogrammata, il traffico ferroviario è stato deviato su via Cassino. Le Ferrovie dello Stato hanno reso noto che, per agevolare lo spostamento dei viaggiatori è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Roma Termini e Latina e tra Roma Termini e Nettuno. Oltre alle navette sono stati allertati i servizi di smart caring, con il servizio di assistenza alla clientela nelle stazioni di Roma Termini, Campoleone, Nettuno, Aprilia e Latina.