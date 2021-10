Allerta meteo Roma e Lazio: il 6 ottobre piogge e temporali nella capitale Per domani, mercoledì 6 ottobre, sono previste piogge e temporali in tutto il Lazio dalla mattina fino alle 12-18 ore successive. Per questo la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla ricordando alla popolazione che “per ogni emergenza potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile”.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Per domani, mercoledì 6 ottobre, è prevista un'allerta meteo gialla per Roma a partire dalla mattina e per le successive 12 – 18 ore. A comunicarlo, il Centro funzionale regionale della Protezione civile, che ha diffuso un bollettino per condizioni meteorologiche avverse sul Lazio per quasi tutta la giornata. Secondo quanto previsto dall'allerta meteo, nella regione c'è il rischio che vi siano precipitazioni isolate "anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori orientali". Temporali sono previsti sul Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. Nel bollettino si legge inoltre che "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Oggi cielo sereno, domani piogge

Proprio questa notte una forte ondata di maltempo ha investito tutto il Lazio, da Roma alle altre province. Temporali sono stati registrati in provincia di Rieti, a Frosinone, Latina e Viterbo, con forti rovesci d'acqua che sono durati per diverse ore. Nella mattinata di oggi, martedì 5 ottobre, brevi piogge sparse si sono registrate in diverse parti della regione, con un miglioramento delle condizioni meteo già dal primo pomeriggio, che ha portato sole e temperature gradevoli in diverse zone del Lazio. Ma il tempo è destinato a cambiare già nelle prossime ore, con piogge e temporali che cominceranno a cadere nella mattina presto di domani.