Maltempo nel Lazio, domani allerta gialla per neve e venti di burrasca Emessa un’allerta meteo gialla per domani, sabato 26 febbraio, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti di burrasca e nevicate in montagna.

A cura di Enrico Tata

Monte Livata (Meteo Neve Roma e Castelli)

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla per domani, sabato 26 febbraio, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono in particolare venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e lungo le montagne. Si prevedono inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte. Oltre al vento, i meteorologi prevedono nevicate in montagna, specialmente sui settori più orientali della regione. L'apporto al suolo della neve sarà debole o localmente moderato.

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso anche un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone d'allerta del Lazio. Si prevede anche un'allerta gialla per neve sull'Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio, si legge nella nota, ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Domani a Roma prevista qualche pioggia debole nel corso della notte e poi cielo sereno lungo tutto l'arco della giornata. Anche domenica previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Totalmente diversa la situazione in montagna: al Terminillo, per esempio, previste nevicate consistenti lungo tutto l'arco della giornata. Per la giornata di domani il bollettino meteo della Protezione Civile parla di precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio nord-orientale e centro-meridionale, resto di Campania e Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e settentrionale ionica e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su settori meridionali di Marche e Umbria, Lazio orientale e sud-orientale".