La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per il Lazio valida da domani mattina, venerdì 2 ottobre 2020, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono "venti da forti a burrasca con raffiche fino a burrasca forte dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte". La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio "ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del tempo per il 2 ottobre a Roma e nel Lazio

Per domani, venerdì 2 ottobre, non sono previste precipitazioni sul Lazio, ma soltanto, come anticipato, vento fortissimo a carattere di burrasca. Le temperature si manterranno fresche: 24 la massima, 15 la minima. L'arrivo della pioggia è previsto per sabato 3 ottobre: previsti fortissimi temporali sulla città di Roma intorno all'ora di pranzo. Nuvole e schiarite nelle restanti ore della giornata. Domenica 4 ottobre cielo sereno o poco nuvoloso fino a sera, quando è previsto l'arrivo di nuove precipitazioni. Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dal maltempo. Sabato e domenica le temperature scenderanno lievemente, con le massime che non supereranno i 21 gradi. La perturbazione arriverà sul nord Italia già nel corso della giornata di domani e si sposterà al sud, come detto, nel corso della giornata di sabato 2 ottobre.