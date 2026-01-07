Maltempo a Roma, oggi la conta dei danni: strade allagate, allerta su Tevere e Aniene

Continua l'ondata di maltempo che negli ultimi due giorni si è abbattuta sul Lazio. Le strade di Roma, soprattutto nell'area Est, sono allagate, alberi sono caduti fortunatamente non facendo vittime, e molte vie sono state chiuse ieri sera per questione di sicurezza. Le scuole sono rimaste aperte nella capitale mentre sono state chiuse a Frosinone, Ceccano e Pontecorvo. Gravissimi i danni in diversi comuni della provincia di Rieti, dove i torrenti sono esondati dagli argini, provocando frane e smottamenti. In alcune zone l'illuminazione pubblica è saltata, e diverse abitazioni sono rimaste isolate.

Aniene e Tevere sorvegliati speciali

Proprio ieri sera la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta rossa nei municipi III, IV, V e VI di Roma, ossia le zone colpite dall'esondazione dell'Aniene. Il fiume, che ha superato i sette metri di livello, è straripato invadendo strade e terreni,e provocando molti danni. A Ponte Mammolo due ragazze sono state salvare da un seminterrato che si era allagato, diverse persone sono state evacuate, mentre alcune aziende della zona hanno subito danneggiamenti alla propria attività. Molti gli alberi caduti, centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco. L'allerta rimane alta, anche se la situazione dovrebbe essere in via di miglioramento.

Salvato uno struzzo e un cane

Diversi anche gli animali messi in salvo da Vigili del Fuoco e Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma, soprattutto nelle zone dove è esondato l'Aniene. Particolarmente impegnativo è stato il salvataggio di uno struzzo, rimasto intrappolato in un terreno insieme a un cane. "La situazione, dopo alcuni tentativi, era molto critica – spiegano in un post le Guardie zoofile -. La richiesta di supporto ai Vigili del Fuoco arrivata con tempestività ha permesso ai nostri operanti in sinergia con i VVFF di arrivare con un canotto sul luogo. Il livello delle acque stava aumentando in maniera importante, una sinergia e un tempismo perfetto ha permesso la cattura dell'animale, nei momenti di forte resistenza il nostro direttore Dr. Recine, con sprezzo del pericolo si è buttato in acqua (in realtà è caduto) per non fare perdere la presa sull'animale. Caduta provvidenziale perché è stato possibile in acqua guidare l'animale tra le lamiere del rifugio mentre gli operatori VVFF e i Norsaa legato l'animale lo tiravano con il canotto. Il trasporto a riva con un acqua ghiacciata è stato davvero difficile e faticoso. Ci siamo riusciti, il cane dopo alcuni tentativi è in sicurezza".