Maltempo a Roma, oggi allerta gialla: un’altra giornata di pioggia e temporali, rischio allagamenti Pioggia, maltempo e venti di burrasca previsti per la giornata di oggi, venerdì 26 novembre 2021, a Roma e nel Lazio. La Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla.

A cura di Enrico Tata

Ancora una giornata di pioggia e maltempo sulla città di Roma. Oggi, venerdì 26 novembre, sarà ancora un giorno difficile per i romani, tra traffico in tilt, allagamenti e disagi dovuti ai temporali. I problemi meteorologici saranno due: la pioggia, che si abbatterà sulla Capitale dalla tarda mattinata di domani e fino alla serata, e il vento, con raffiche di burrasca forte sulle coste e sulle montagne della regione.

Le previsioni per oggi: temporali e venti di burrasca nel Lazio

La Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo di colore giallo a partire dal pomeriggio di oggi. I problemi, come anticipato, arriveranno da due versanti: la pioggia e il vento fortissimo. Il bollettino prevede venti di burrasca sud-occidentali con raffiche di burrasca forte sia sulle coste che sui rilievi montuosi della regione. Si prevedono inoltre mareggiate sulle coste. Per quanto riguarda la pioggia, previste precipitazioni su tutto il territorio a partire dalla tarda mattinata e per le successive 18-24 ore. La Protezione Civile parla di "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

A Roma forti piogge dalla tarda mattinata, rischio traffico e allagamenti

Nella città di Roma sono previste forti piogge a partire dalla tarda mattinata di oggi e nel corso del pomeriggio e della serata. Anche il fine settimana sarà purtroppo segnato dal maltempo. La giornata di oggi si annuncia difficile per i romani per quanto riguarda il traffico e la viabilità e per quanto riguarda il rischio di allagamenti.