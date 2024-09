Maltempo a Roma, la bomba d’acqua ha sorpreso anche i meteorologi: tanta acqua quanto in un mese

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Il violento nubifragio che ha colpito oggi la città di Roma non ha sorpreso soltanto i cittadini e i turisti, ma anche i meteorologi. Nessun sito di previsioni del tempo aveva previsto un simile temporale sulla Capitale, né tantomeno erano stati emessi bollettini di allerta meteo. Anzi, c'era chi era addirittura metteva in dubbio la possibilità precipitazioni nel Lazio. Tanto che molti giornali, anche Fanpage.it, proprio in base alle previsioni più aggiornate avevano indicato giovedì 5 settembre come data per l'arrivo di un potente acquazzone.

E invece il terribile nubifragio che si è abbattuto oggi sulla città ha colto tutti di sorpresa. Dai turisti che, in maglietta e in bermuda per le temperature estive di Roma, si sono ritrovati completamente bagnati a diversi residenti e lavoratori, che hanno faticato non poco per tornare a casa dopo il lavoro. In molti, del resto, non avevano neanche pensato a portare l'ombrello.

La Protezione Civile: 60 millimetri di pioggia nel centro storico

La Protezione Civile di Roma fa sapere che nel pomeriggio di oggi i Municipi I (centro storico), V, VI (zona Sud Est) e XV sono stati colpiti da forti precipitazioni, con oltre 40 millimetri di pioggia. In particolare nel I Municcipio sono caduti in meno di un'ora circa 60 millimetri di pioggia, una quantità che corrisponde alla pioggia caduta solitamente in un intero mese autunnale. "La perturbazione è stata improvvisa e non prevista da alcun bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica di livello medio o elevato. La Protezione Civile di Roma Capitale è a supporto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale con diverse squadre di volontari per la rimozione degli alberi e dei rami caduti e per ridurre i disagi creati dagli allagamenti", informa la Protezione Civile in una nota.

Le due ‘bombe d'acqua' di oggi sulla Capitale

In realtà le ‘bombe d'acqua' sono state due: la prima, che ha colpito intorno alle 13 i quartieri Prati e Aurelio, zona Ovest della Capitale, e la seconda che si è abbattuta sul centro storico e sui quartieri ad Est della Capitale, causando allagamenti e disagi. Sono stati circa 30 gli interventi nel pomeriggio da parte dei vigili del fuoco e circa 80 quelli delle pattuglie dei vigili urbani.

Le previsioni del tempo per domani

E domani? Secondo le previsioni meteo aggiornate alle 19 di oggi, 3 settembre, non dovrebbe piovere sulla Capitale. Per la giornata di mercoledì 4 settembre, infatti, gli esperti prevedono cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra i 23 e i 32 gradi. Nuovi temporali dovrebbero abbattersi sulla Capitale nella giornata di giovedì 5 settembre. Nel weekend le massime resteranno intorno ai 30 gradi, ma nel corso della prossima settimana scenderanno intorno ai 27/28 gradi. Insomma, l'estate è davvero quasi finita.