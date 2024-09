Ancora maltempo a Roma, bomba d’acqua sul centro storico: allagate via del Corso e Via del Tritone Allerta maltempo nella Capitale, una seconda bomba d’acqua si è abbattuta sulla città di Roma. Nubifragio in atto dalle 16.30 su molti quartieri della città e soprattutto nella zona del centro storico. Allagate via Barberini e via del Corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Una secondo violento nubifragio si è abbattuto intorno alle 16.30 di oggi, martedì 3 settembre, sulla città di Roma. Questa volta i quartieri più colpiti sono stati il centro storico e i quartieri ad est della Capitale. Il temporale sta creando disagi e allagamenti nelle strade del centro, da via del Tritone a via del Corso. Le carreggiate si sono allagate in pochi minuti e diversi allarmi di abitazioni hanno iniziato a suonare improvvisamente.

Si segnalano disagi, strade e sottopassi allagati nella periferie a Sud Est della Capitale, tra Tor Tre Teste, La Rustica e Tor Bella Monaca. Un violento temporale si è abbattuto anche sui Castelli Romani, dove si segnalano diverse strade allagate.

Al momento, fanno sapere i vigili del fuoco di Roma, sono oltre trenta gli interventi effettuati nel pomeriggio a causa di allagamenti, alberi, rami caduti e rimozione di cornicioni e tegole su Roma e provincia. Attualmente ci sono quaranta interventi in attesa. Al Circo Massimo, segnalano i pompieri, è caduta un'impalcatura a causa del vento e della pioggia. Nessun ferito. Due alberi sono invece crollati in centro.

I vigili urbani fanno sapere che sono stati più di 80 gli interventi eseguiti dalle pattuglie sul territorio. I maggiori disagi, informano, "si sono verificati nel quadrante est della Capitale e nel Centro cittadino". Alberi e rami caduti hanno interessato il quartiere Prati, via dell’Acqua Bulicante, via della Stazione Prenestina e via di Tor Bella Monaca, altezza GRA.

Altre pattuglie sono intervenute per allagamenti in via Siculiana, via Casilina altezza Borghesiana, via di Tor Bella Monaca, altezza via Casilina e in via Prenestina, altezza via Palmiro Togliatti.

La prima bomba d'acqua su Roma intorno all'ora di pranzo: colpiti i quartieri a Ovest

Tra le 12.30 e le 13 un altro terribile temporale ha causato danni soprattutto nei quadranti Ovest della Capitale. In zona San Pietro si è allagato il sottopassaggio che porta i turisti in piazza e diverse vie, da via Gregorio VII a via Aurelia, sono diventate veri e propri fiumi in alcuni tratti. Si segnalano allagamenti e disagi per quanto riguarda box e garage della zona.

In via Ottaviano, come si vede nei video pubblicati su Instagram, il vento ha divelto alcune grate del cantiere per il Giubileo.