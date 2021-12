Maltempo a Roma e nel Lazio con allerta meteo: forte pioggia allaga le strade Forte pioggia e vento a Roma e nel Lazio mercoledì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione e giornata di allerta meteo.

A cura di Alessia Rabbai

Maltempo a Roma per oggi, mercoledì 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Una giornata che si è aperta all'insegna del cielo coperto e pioggia debole sulla Capitale, con precipitazioni intense, che si sono registrate a partire dal primo pomeriggio fino a sera. Mentre al mattino la pioggia è caduta debole e ciò ha fatto sperare che il tempo si mantenesse piuttosto stabile, forti piogge sono invece arrivate nelle ore successive, provocando numerosi disagi. Si segnalano strade allagate in città, con diverse chiamate arrivate dalla polizia locale di Roma Capitale e ai vigili del fuoco in diversi quadranti, per rami e alberi caduti a causa del maltempo. La pioggia ha continuato ad imperversare senza tregua fino a sera anche in provincia e nel resto del territorio del Lazio. Disagi per chi domani lavora e in serata si sposta per tornare a casa, con possibili rallentamenti al traffico a causa della pioggia.

Allerta meteo Roma e Lazio 8 dicembre

Il centro funzionale regionale nelle scorse ore ha reso noto che la protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse per la giornata dell'8 dicembre e per le successive 24-30 ore. L'allerta meteo è gialla per "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Forti mareggiate sulle coste esposte. Inoltre si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". L'allerta è per criticità idrogeologica e per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Nelle zone E, F e G è prevista inoltre allerta meteo gialla per criticità idraulica.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 9 dicembre

Domani, giovedì 9 dicembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora maltempo su Roma e sul Lazio, con pioggia e temporali sull'intero territorio della regione. Nel dettaglio sulla Capitale cadrà pioggia moderata dalla notte fino a sera, con temporali durante l'intero arco della giornata. Il vento soffierà da forte a moderato. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 8 e massime di 13 gradi centigradi.