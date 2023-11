Maltempo a Roma, albero cade sul tram 8 a Trastevere: interrotta la linea Atac ha informato in una nota che “a causa della caduta di un albero, che ha danneggiato la rete aerea all’altezza di via Pascarella, la linea 8 è momentaneamente sostituita da bus”.

A cura di Enrico Tata

Un albero è caduto a causa del maltempo su un convoglio del tram 8 a Roma all'altezza di via Pascarella, Trastevere. Atac ha informato in una nota che "a causa della caduta di un albero, che ha danneggiato la rete aerea all'altezza di via Pascarella, la linea 8 è momentaneamente sostituita da bus nel tratto fra Piazza Venezia e Stazione Trastevere".

Atac informa anche che l'incidente non ha avuto conseguenze per i passeggeri e nessuno è rimasto ferito. I tecnici – si legge ancora nel comunicato dell'azienda – "sono sul posto e stanno attendendo che i vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere i rami, completino l'intervento per ripristinare la funzionalità della linea".

Oggi allerta maltempo a Roma e nel Lazio

Per la giornata di oggi, domenica 5 novembre, la Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta maltempo gialla valida dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore. Si prevedono in particolare sul Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".