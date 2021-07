Maenza, finisce fuori strada con lo scooter: Vincenzo muore a 57 anni Non ce l’ha fatta Vincenzo Leggeri, il cinquantasettenne di Priverno rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Maenza. Il suo scooter ha sbandato ed è uscito fuori strada, nonostante l’intervento chirurgico al Santa maria Goretti di Latina è morto lunedì pomeriggio, dopo tre giorni di agonia.

A cura di Alessia Rabbai

Lutto a Priverno per la morte di Vincenzo Leggeri, cinquantasettenne, deceduto in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì 10 luglio nel territorio di Maenza. Cencio, così lo chiamavano affettuosamente gli amici, non ce l'ha fatta, nonostante le cure dei medici, che lo hanno sottoposto ad una delicata operazione per intervenire sui traumi e sulle ferite riporati e ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il decesso è sopraggiunto nelle scorse ore, nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 luglio. La drammatica notizia della sua scomparsa si è diffusa in città e la comunità si è stretta intorno al dolore della sua famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Vincenzo ha perso il controllo dello scooter

I fatti risalgono a quattro giorni fa e sono avvenuti nel territorio della provincia di Latina. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto Vincenzo era alla guida del suo scooter e stava percorrendo la strada provinciale Madonna dei Martiri all'altezza del Comune di Maenza. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, il suo veicolo a due ruote ha sbandato e il cinquantasettenne è stato sbalzato dalla sella. L'impatto è stato violento. Arrivata la segnalazione al numero Unico delle emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato con codice rosso al pronto soccorso. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito gravi. Da quanto si apprende al momento non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli.