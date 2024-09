video suggerito

Madre tortura i figli, acqua bollente e sigarette spente addosso: "Ridotti come bimbi di Auschwitz" I due piccoli, che porteranno a vita i segni delle torture, sono stati trovati mentre vagavano per strada ad Aprilia. La madre, finita a processo, stava tentando di scappare in Francia.

A cura di Natascia Grbic

"Erano ridotti come i bambini del campo di sterminio di Auschwitz". Queste le parole usate dall'ispettore della Squadra Mobile Fabio Reali per descrivere le condizioni di Dario e Nicola (nomi di fantasia, ndr), i due bambini di cinque e sette anni abbandonati e maltrattati dalla madre in un casolare di Aprilia. La donna è finita a processo per maltrattamenti mentre i piccoli, curati per diverso tempo dall'ospedale Bambino Gesù di Roma, porteranno per sempre addosso e nella psiche le conseguenze di quanto accaduto nei loro primi anni di vita. "Si vedevano le ossa per quanto erano magri, il fisico era deformato, la pancia gonfia a dismisura, avevano ovunque morsi di topi e segni di sigarette spente", le parole dell'agente, riportate da Il Corriere della Sera. Il compagno della madre, che si è dato alla fuga, è ricercato. Il padre dei bambini, invece, vive in Francia con i due gemelli avuti con la donna e sarebbe estraneo alle sevizie, non sapendo cosa accadeva in quell'appartamento di Aprilia.

I due bambini si trovano adesso in comunità. Nicola resterà cieco per tutta la vita, mentre Dario ha un problema permanente all'omero. Quando la polizia li ha trovati stavano vagando per strada, senza meta. Svestiti, denutriti, con addosso i segni delle torture, bruciature di sigarette e acqua bollente. Le indagini hanno mostrato una realtà orribile che si protraeva almeno da due anni. Ossia da quando la donna si era trasferita a casa del nuovo compagno in un casale di Aprilia. Qui avrebbe smesso di occuparsi dei figli, lasciati senza acqua né cibo e torturati giornalmente. Per la fame, i piccoli hanno provato a saziarsi mangiando terra. Quando le forze dell'ordine li hanno trovati, i piccoli si esprimevano a gesti, non sapevano parlare né comunicare. Subito si sono messi sulle tracce della madre: la 25enne è stata arrestata mentre stava per andare in Francia, dagli altri due figli. Aveva deciso di abbandonare Dario e Nicola nel casale.

"Sono stari ricoverati con grossi problemi dal punto di vista somatico – aveva dichiarato a Fanpage.it il neuropsichiatra infantile che ha avuto in cura i due bimbi, Ugo Sabotello – Cera una cecità incipiente, abbiamo riscontrato delle lesioni e dei traumi. Ma abbiamo registrato anche una situazione grave dal punto di vista neurologico e psichiatrico, nel senso che erano bambini fortemente deprivati, bambini che probabilmente avevano avuto quanto era necessario per restare in vita e poco altro".