Madre ruba cibo per il figlio disabile a Scauri, i carabinieri le pagano la spesa Una 64enne è stata bloccata in un supermercato di Scauri (Latina) per aver rubato cibo dagli scaffali per sé e per il figlio disabile; i carabinieri le hanno pagato la spesa.

Una donna di 64 anni di Scauri, frazione di Minturno (Latina), è stata bloccata in un supermercato del posto dopo che aveva rubato della merce dagli scaffali; il responsabile dell'esercizio commerciale ha allertato i carabinieri che, acquisita la denuncia, hanno appurato che si era trattato di un furto per necessità: da qui la decisione di provvedere personalmente al pagamento della spesa, in modo che la donna potesse comunque tenere i prodotti.

L'episodio risale alla serata di ieri, 18 marzo. La 64enne, hanno appurato i carabinieri, era stata notata dalla vigilanza del supermercato di Scauri, noto e molto frequentato. Gli addetti alla vigilanza si erano accorti che aveva preso dei prodotti esposti sugli scaffali e che, al momento di pagare, aveva superato le casse cercando di guadagnare l'esterno. L'avevano fermata e avevano appurato che la merce era stata effettivamente rubata. Era quindi partita la chiamata alle forze dell'ordine.

I carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno acquisito la denuncia per furto, sporta dal direttore del supermercato come da prassi. I prodotti sono stati recuperati e, come avviene in questi casi, sarebbero stati riconsegnati al responsabile. Parlando con la 64enne, però, i militari hanno verificato che la donna, tra l'altro incensurata, si trovava in uno stato di estrema indigenza. Aveva rubato degli alimenti, che le servivano per se stessa e per il figlio disabile, perché realmente non in condizione di pagarli. Così i carabinieri hanno deciso almeno di consentirle di portare i prodotti a casa e hanno provveduto a darle il denaro necessario per pagare il conto.