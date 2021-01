Un'anziana di 94 anni e il figlio di 64 sono stati trovati morti all'interno di un appartamento in via Olevano Romano, zona Villa Gordiani a Roma. Erano scomparsi da Natale e per questo i vicini di casa hanno allertato le forze dell'ordine. Dall'interno della loro abitazione, inoltre, fuoriusciva da giorni uno sgradevole odore. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Tor Pignattara. Sul corpo di entrambi non c'era alcun segno di violenza e la porta era regolarmente chiusa dall'interno. I due erano morti da diversi giorni, probabilmente all'inizio di gennaio. Sembra impossibile, quindi, per gli investigatori che si sia trattato di una morte violenta, di una rapina finita male o di un tentativo di suicidio. Più probabile, invece, una morte per malattia.

Disposti accertamenti sulle salme: verifiche anche su possibile contagio Covid

Per questo la procura di Roma ha disposto accertamenti per verificare le cause della loro morte. In particolare il pm Alberto Pioletti, che sta coordinando le indagini, ha disposto l'autopsia sulle due salme in caso emergano elementi significativi e utili alle indagini dall'esame esterno. Gli inquirenti, infatti, vogliono verificare se i due, madre e figlio, fossero affetti da qualche patologia e non si esclude neanche il coronavirus. L'ipotesi di una malattia che abbia colpito entrambi, come anticipato, è l'ipotesi più plausibile su cui stanno lavorando gli investigatori. Come detto, non sono stati riscontrati segni di violenza sui due cadaveri, quindi un omicidio o suicidio sembrano per il momento ipotesi escluse dalle indagini.