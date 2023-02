Madre e figlia uccise in un incidente stradale: medico condannato per omicidio plurimo Il medico dell’ospedale di Belcolle che il 24 aprile 2019 si è scontrato con l’auto sulla quale viaggiavano Estella e Camilla Aversa è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione.

A cura di Natascia Grbic

È stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione il medico dell'ospedale di Belcolle che il 24 maggio 2019 è piombato addosso alla macchina in cui si trovavano Estella e Camilla Aversa, madre e figlia di 47 e 18 anni morte sul colpo. Il medico, che aveva scelto il rito abbreviato, andava a una velocità superiore ai 60 chilometri consentiti in quel tratto stradale. Il padre e la sorella di Estella Aversa si sono costituiti parte civile nel processo.

L'incidente è avvenuto il 24 maggio 2019. Madre e figlia stavano percorrendo via Giulietta Vallefratta, nel territorio di Prossedi, a bordo di una Ford Fiesta che viaggiava verso Ceccano quando, in prossimità di una curva, sono state colpite dall'Audi condotta dal medico. Per Estella e Camilla non c'è stato nulla da fare, sono morte sul colpo a causa del violentissimo impatto dell'auto con il guardrail. La vettura poi è finita fuori strada e si è capovolta, finendo in una cunetta. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per estratte i corpi di madre e figlia dalla vettura, incastrati tra le lamiere.

L'incidente, secondo quanto stabilito dalla perizia, sarebbe stato causato proprio dall'alta velocità alla quale procedeva il medico. L'uomo ha impegnato la curva a una velocità di 90 chilometri all'ora in una strada di campagna in cui il limite era a 60 chilometri orari. La macchina, che andava troppo veloce, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la macchina sulla quale procedevano madre e figlia, sbalzate fuori strada a causa dell'urto potentissimo tra le due auto. In macchina c'era anche un'altra ragazza, amica di Camilla, che si è salvata.