Madre e figlia trovate morte nella loro abitazione: i corpi in avanzato stato di decomposizione A chiamare il 118 sono stati i vicini delle due donne, allarmati dal cattivo odore che proveniva dall’appartamento. Sui corpi è stata disposta l’autopsia.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione i corpi di due donne nel quartiere Trionfale a Roma. Si tratta di madre e figlia, la prima classe 1955, la seconda del 1980: si trovavano insieme nell'appartamento che condividevano da anni. Gli agenti della Polizia di Stato li hanno trovati in stanze diverse, ormai privi di vita da quello che sembra un lungo lasso tempo.

A riportare la notizia, Il Messaggero. Secondo un primo esame effettuato dal medico legale, non è possibile stabilire cosa abbia causato la morte delle due donne. Se un malore, una malattia, o altro. Impossibile esaminare esternamente i corpi a causa dell'avanzato stato di decomposizione in cui versavano. Sarà l'autopsia, disposta dal magistrato, a chiarire cosa è accaduto nell'appartamento di via Trionfale.

Sembra che nell'appartamento non vi fossero segni di effrazione, e che tutto fosse in ordine. Sembra quindi al momento escluso l'intervento di una terza persona esterna, che potrebbe averne causato la morte. Sono stati sequestrati alcuni farmaci trovati in casa, e alcuni indumenti maschili trovati nell'armadio della camera da letto. Forse un parente o un amico che abitava con loro tempo fa, e che potrebbe fornire informazioni utili agli inquirenti. Non è escluso nemmeno che le due donne fossero malate da tempo, e che non avendo nessuno a occuparsi di loro siano morte di stenti senza poter chiedere aiuto.

Sul caso indagano gli agenti del distretto di Primavalle. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa delle donne, che hanno sentito un cattivo odore provenire dall'appartamento. La vicenda ricorda quella tragica avvenuta solo poche settimane fa a San Basilio: anche in quel caso madre e figlia sono state trovare morte in casa. La prima a morire è stata la madre, una donna molto anziana. La figlia, nel vedere la madre priva di vita, si è sentita male e ha avuto un infarto.