Trovate morte due donne nella loro abitazione a San Basilio: erano mamma e figlia I corpi delle due donne sono stati ritrovati all’interno della loro casa dagli agenti di polizia: secondo le prime informazioni, entrambe sono morte per cause naturali.

A cura di Beatrice Tominic

I corpi di due donne sono stati rinvenuti oggi, all'interno di una delle case popolari a San Basilio, nel quadrante est della capitale, in via Fabriano 31. Si tratta di madre e figlia, una di novanta e l'altra di sessant'anni anni. Ad allertare la polizia sono stati i vicini delle due donne, che vivevano insieme nella stessa abitazione da diversi anni.

Il ritrovamento dei corpi delle due donne

Arrivati sul posto, gli agenti della polizia hanno fatto irruzione nell'appartamento: non appena entrati, hanno trovato prima il cadavere della novantenne, poi quello della figlia. Secondo le prime informazioni, entrambe sarebbero decedute da alcuni giorni: la prima a morire sarebbe stata la madre per cause naturali legate all'età avanzata, seguita poi dalla figlia, morta per infarto. Molto probabilmente la 60enne, vedendo la madre priva di vita, si è spaventata e si è sentita male. Non è riuscita a raggiungere il telefono e chiedere aiuto in tempo, e l'infarto l'ha stroncata in pochissimi secondi. Una vicenda tragica, che però non sembra avere risvolti poco chiari: entrambe le donne, infatti, sono morte per cause naturali.

Disposta l'autopsia sulle salme

Al momento nessuna indagine è stata aperta dalla Polizia di Stato che ha rinvenuto i corpi. Sulle salme è stata comunque disposta l'autopsia, in modo da accertare con sicurezza le cause del decesso, anche se sembrano esserci pochi dubbi riguardo quanto accaduto nell'abitazione di San Basilio. Una volta terminati gli accertamenti del medico legale, i corpi delle due donne saranno restituiti alla famiglia, che potrà così procedere con il funerale e la sepoltura.