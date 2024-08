video suggerito

Maltempo a Roma, un fulmine colpisce una donna: ricoverata in codice rosso all’Umberto I San Basilio, in via Leibniz, un fulmine ha colpito alla gamba una donna di 45 anni intorno alle 18.30. La signora era a passeggio con il suo cane ed è stata sorpresa dal fortissimo acquazzone. La donna è grave ma non in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

495 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un improvviso temporale con fulmini e tuoni si è abbattuto sulla città di Roma nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 agosto. A San Basilio, in via Leibniz, un fulmine ha colpito alla gamba una donna di 45 anni intorno alle 18.30. La signora era a passeggio con il suo cane ed è stata sorpresa dal fortissimo acquazzone, come molti romani del resto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e i sanitari hanno accompagnato la donna ferita in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Sebbene in gravi condizioni, la 45enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sempre intorno alle 18.30/19 di ieri un appartamento è stato distrutto dalle fiamme probabilmente a causa, anche in questo caso, di un fulmine. Il fatto è avvenuto in un'abitazione al primo piano di una palazzina in via Castellalto, zona Lunghezza a Roma. I due anziani all'interno, stando a quanto si apprende, sono riusciti a mettersi in salvo e hanno raccontato agli agenti di polizia intervenuti sul posto di aver sentito un forte boato che ha preceduto l'incendio. Stando a quanto ricostruito, quindi, le fiamme potrebbero essere divampate a causa di un fulmine che avrebbe colpito in pieno il quadro elettrico dell'appartamento. E proprio per questo motivo sarebbe andata via anche la corrente.

Il temporale ieri ha colpito soprattutto i quartieri nei quadranti a Est e a Sud Est della Capitale. I meteorologi avevano previsto forti temporali soprattutto sulle zone interne del Lazio, con poche possibilità di pioggia a Roma. Ma nel tardo pomeriggio il maltempo si è spostato da Est a Ovest colpendo, come detto, soprattutto i quartieri orientali della città.