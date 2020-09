Macerie con vista San Pietro, a pochi passi da uno dei luoghi simbolo di Roma, anche dal punto di vista turistico. La demolizione di giugno doveva essere il primo passo per la costruzione di un nuovo mercato in grado di sostituire i vecchi banchi e attrarre anche qualche viaggiatore straniero. Eppure dopo più di tre mesi i resti delle lamiere dei vecchi box del mercato San Silverio, via Gregorio VII, letteralmente con vista sul ‘Cuppolone', sono ancora a terra (in foto). Nessuno li ha raccolti, ma anzi sono stati nascosti con una recinzione realizzata con un telo nero, così da nascondere lo scempio, ma è crollata dopo poche ore: "Gli operai hanno coperto "le vergogne". Evidentemente il lavoro è stato cosi ben fatto (stiracchiando qua e la) che oggi è crollata tutta la recinzione". Non solo. Il comitato di quartiere Gregorio VII ha denunciato anche un'altra stranezza: "Da giugno le fontanelle continuano ad erogare litri su litri di acqua. Non utilizzabile da nessuno. Abbiamo fatto una segnalazione".

I lavori al mercato al via alla presenza della sindaca Raggi

I lavori di riqualificazione del mercato, nato circa 50 anni fa, dovrebbero essere terminati entro aprile 2021, ma per il momento, come detto, sono fermi. "L’obiettivo è quello di restituirlo entro aprile 2021 a operatori e cittadini, che meritano di lavorare e fare la spesa in sicurezza. Vogliamo che la struttura, vicina a via Gregorio VII e piazza San Pietro, sia frequentata anche dai turisti, nell’ottica di un rilancio dei mercati di Roma come luoghi di tipicità ed eccellenza”, aveva dichiarato la sindaca Virginia Raggi, che era presente all'avvio del cantiere. Il nuovo progetto prevede la creazione di 33 nuovi stalli da mettere a bando con, per l'appunto, la demolizione dei 42 box esistenti, 16 dei quali non più attivi da tempo.