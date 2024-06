video suggerito

Macellaio improvvisato in laboratorio abusivo a Fondi: sequestrati 200 chili di carne pericolosa I carabinieri del Nas di Latina hanno scoperto un laboratorio abusivo di lavorazione della carne. Ne hanno sequestrati 200 chili, hanno chiuso il locale e denunciato un macellaio "improvvisato".

A cura di Alessia Rabbai

Il laboratorio abusivo scoperto dai Nas

Macellavano carne all'interno di un laboratorio abusivo nel Comune di Fondi, in provincia di Latina. I carabinieri del Nas di Latina hanno sequestrato un locale di circa 40 metri quadri e circa 200 chili di carne potenzialmente pericolosa per la salute di chi l'avrebbe mangiata. L'intervento è avvenuto nel corso di una serie di controlli per la verifica della salubrità delle carni ed per il contrasto della macellazione abusiva, a tutela del consumatore. I militari hanno denunciato a piede libero una persona, un "macellaio" improvvisato e sequestrato l'impianto di lavorazione e produzione di prodotti a base di carne.

Le indagini dei Nas

Le indagini dei carabinieri del Nas che hanno portato al sequestro del laboratorio abusivo di lavorazione della carne sono partite da una segnalzione sull'esistenza di un locale illegale, dove veniva macellata e preparata la carne per essere confezionata e venduta ai clienti. A seguito di alcuni acceratmenti i militari hanno ottenuto un decreto di ispezione presso la residenza dell’improvvisato "macellaio".

Sequestrata carne potenzialmente pericolosa

Con il provvedimento del giudice i carabinieri del Nas sono entrati nella proprietà del fantomatico macellaio insieme al

personale della Asl di competenza territoriale. Dentro hanno trovato un locale, che era allestito come se fosse un vero e proprio laboratorio di lavorazione e produzione di prodotti carnei.

Non erano rispettati però i requisiti di registrazione previsti dalla normativa. Al suo interno, oltre alle attrezzatture tipiche usate nelle macellerie per la preparazione e lavorazione delle carni, erano conservati circa 200 chili di carne privi della documentazione richiesta sulla tracciabilità e dunque potenzialmente pericolosi. Parte della carne era pronta per essere venduta ai potenziali clienti a prezzi convenienti.