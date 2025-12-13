Macchinina radiocomandata in un garage, ma è una bomba: artificieri la disinnescano, indagini in corso

Volanti della polizia (Immagine di repertorio)

Droga, materiali per il confezionamento delle dosi. E una bomba telecomandata da far esplodere a distanza. È ciò che hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile di Roma durante alcuni controlli per il contrato allo spaccio nella zona di Fidene, nel quadrante nord della Capitale. Gli agenti stavano svolgendo un'ispezione all'interno di un garage, quando è scattato l'allarme. I poliziotti hanno notato, insieme a bilancini di precisione, ad altro materiale per il confezionamento e a un trolley contenente circa 16 chili e mezzo di droga fra hashish e marijuana, una macchinina radiocomandata. Ma è bastato poco per comprendere che, agganciato all'abitacolo dell'automobile giocattolo, c'era un ordigno.

La bomba rintracciata nel garage a Roma

L'allarme è scattato nella mattina di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, durante dei servizi di controllo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Fidene da parte degli agenti della Squadra Mobile. Stavano passando al setaccio il box quando hanno rinvenuto un involucro di polistirolo che conteneva un ordigno. La bomba era composta da una parte di macchina giocattolo radiocomandata completa di motorino elettrico, tre artifici esplosivi, una testina elettrica di accensione fuochi e un radiocomando a forma di piccolo volante completo di quattro batterie. I poliziotti hanno fatto scattare l'allarme immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli artificieri.

Bomba in un garage: agenti fanno scattare l'allarme

Non appena compreso che la macchinina era stata confezionata come una bomba, pronta da far esplodere all'occorrenza, è scattata la segnalazione e nel garage sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e gli artificieri che hanno, rispettivamente, messo in sicurezza la zona e disinnescato la bomba che successivamente è stata posta sotto sequestro. Oltre all'involucro di polistirolo che conteneva l'ordigno, all'interno del box sono stati rinvenuti e sequestrati un trolley e una borsa di grosse dimensioni contenenti hashish e marijuana per un peso complessivo di 16 chili e mezzo, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Sono in corso le indagini, affidate alla Squadra Mobile, per chiarire chi abbia realizzato l'ordigno e come avrebbero voluto utilizzarlo.

Le indagini in corso: accertamenti della Scientifica

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e affidato alla polizia Scientifica che nei prossimi giorni eseguirà accertamenti, analisi e perizie tecniche. Il sospetto è che la bomba potesse essere pronta per essere posizionata e fatta brillare in un attimo, utilizzando il telecomando della macchinina radiocomandata, già completo di quattro batterie, che avrebbe potuto azionare l'ordigno a distanza. Da chiarire chi l'abbia costruita, chi volesse utilizzarla e contro chi.