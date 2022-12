Macabro rinvenimento a Latina: da un canale spunta il cadavere di un uomo Servirà l’autopsia per stabilire le cause della morte di un uomo trovato senza vita in un canale a Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Macabro rinvenimento a Latina, in un canale c'era il cadavere di un uomo. Il ritrovamento risale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 dicembre, ed è avvenuto in zona Borgo San Michele. Non è chiaro a chi appartenga il corpo né se ne conosce attualmente l'età, ma dalle prime ipotesi potrebbe essere di un senzatetto disperso nelle scorse ore. Secondo quanto ricostruito finora il cadavere era appunto sul bordo del canale delle Acque Medie. Gli investigatori indagano a 360 gradi e non eslcudono alcuna ipotesi. Ieri a Roma in zona Ponte di Nona nei pressi della linea ferroviaria dal lato del centro commerciale Roma Est è stato trovato un cadavere non identificabile, con la testa da una parte e il corpo dall'altra.

Il corpo forse trascinato dalla piena

A ritrovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco, che erano impegnati nella perlustrazione del territorio pontino alla ricerca di un uomo, di cui nelle scorse ore se ne sono perse le tracce. L'uomo viveva in prossimità del canale in una baracca improvvisata. Le ricerche sono andate avanti per diverse ore. Oggi è stato rinvenuto un corpo. Non è ancora chiaro a chi possa appartenere, forse è stato trasportato dalla piena a causa del maltempo, che ha imperversato questi giorni sul Lazio, con forti piogge e temporali. Presenti sul posto anche il personale sanitario e i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano sulla dinamica dell'accaduto.

Sul cadavere verrà svolta l'autopsia

La salma non presentava segni di violenza da un primo esame occhio nudo, tuttavia non si esclude al momento alcuna ipotesi. Per fare chiarezza sulle cause della morte sarà necessaria l'autopsia, i cui risultati toglieranno gli dubbio agli investigatori. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che la sottoporrà agli esami necessari.