Cadavere decapitato trovato lungo la linea ferroviaria a Ponte di Nona Macabro ritrovamento in via Bonifati lungo la linea ferroviaria a Ponte di Nona. Un cadavere decapitato è stato rinvenuto nella notte, si indaga a 360 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un cavadere è stato rinvenuto nei pressi della linea ferroviaria in zona Ponte di Nona a Roma. Il ritrovamento risale alla notte scorsa ed è avvenuto nella periferia Est della Capitale. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione, tale da non permettere di capire ad occhio nudo se sia appartenuto a una donna o a un uomo. Ovviamente non si conosce attualmente l'identità della persona deceduta. Il corpo era da una parte nella parte alta del dosso, mentre la testa da un'altra, dalla parte bassa e ridotta a un teschio.

Il ritrovamento del cavadere avvolto nel mistero

Erano circa le ore 2, a segnalare il ritrovamento alle forze dell'ordine in via Vincenzo Bonifati al lato del centro commericiale Roma Est è stato il personale di Ferrovie dello Stato, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato con i Commissariati Casilino e Prenestino, che hanno individuato il cadavere. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della Scientifica, che hanno fatto gli accertamenti necessari e indagano sulla vicenda il cui quadro è ancora tutto da stabilire. Un ritrovamento avvolto nel mistero: non è chiaro come quel corpo sia finito lì, né a chi appartenga, né le cause del decesso, né se il fatto che fosse smembrato sia imputabile ad animali selvatici oppure ad una morte violenta.

Indagini a 360 non si esclude alcuna ipotesi

Terminate le verifiche di rito sul posto i resti sono stati trasferiti in obitorio, all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata e si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. Tra le ipotesi c'è quella che la persona sia rimasta inavvertitamente investita da un treno nell'attraversare i binari e che il cadavere sia poi rimasto esposto alle intemperie. Gli investigatori al momento però non escludono alcuna ipotesi e indagano a 360 gradi.