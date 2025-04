Macabra scoperta a Roma, passante lancia l’allarme: “C’è un teschio umano sulla Colombo”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Ritrovate ossa umane a pochi passi dalla Cristoforo Colombo, nel quartiere di Torrino Mezzocammino, in direzione di Ostia. A lanciare l'allarme un passante dopo aver notato quello che sembrava essere un teschio umano nello spartitraffico. Così ha chiamato la polizia, verso le 14.30 di ieri, giovedì 10 aprile 2025, che è arrivata subito sul posto. Una volta raggiunto il luogo del macabro ritrovamento, fra via Cristoforo Colombo e via Bartolomeo Cavaceppi, sono state ritrovate anche altre ossa di piccola dimensione, coperte fra gli arbusti.

La macabra sorpresa

Dopo la segnalazione, sul posto sono immediatamente arrivati le volanti della polizia con gli agenti del IX gruppo Eur e la polizia mortuaria. Nel pomeriggio di ieri è stato chiuso anche un tratto della Cristoforo Colombo. Le ricerche per identificare le ossa sono state svolte nel corso del pomeriggio, ma non sono stati effettuati altri ritrovamenti. Oltre agli agenti, sul posto sono arrivati anche gli operatori del Servizio Giardini di Ama. Sono loro che, ripulendo l'area, hanno ritrovato altre cinque ossa.

Nel frattempo sono scattate le indagini da parte del commissariato di Spinaceto: affidate agli agenti della scientifica le analisi sul ritrovamento. "Hanno chiuso la strada, hanno trovato un cadavere nella zona verde intorno alla palestra Enjoy", hanno scritto alcuni sui gruppi di quartiere.

A chi appartengono le ossa ritrovate sulla Colombo

Non si sa ancora a chi appartenessero le ossa ritrovate ieri sulla Colombo né a quando risalgano. Secondo le prime verifiche, non ci sarebbero casi recenti con cui collegare il ritrovamento dei resti umani. Anche per questa ragione, e per ciò che ci insegna la storia del territorio, non si esclude che possano risalire alla seconda guerra mondiale, come altri ritrovamenti effettuati nel territorio che si estende fra Mostacciano, Tor de Cenci e Spinaceto, dove, ancora oggi, ci sono numerosi bunker costruiti dai tedeschi, spesso coperti di vegetazione. Ulteriori informazioni sulle ossa potranno emergere soltanto dopo le analisi necessarie che potranno riuscire a precisare l'epoca a cui risalgano e, eventualmente, anche a chi siano appartenute.