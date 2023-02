Ma quali ufo: le scie luminose nel cielo sono i satelliti Starlink di Elon Musk Nelle ultime ore sono in tanti ad aver pubblicato foto sui social dicendo di aver visto strani oggetti luminosi solcare il cielo: nessun mistero, si tratta dei satelliti Starlink di Elon Musk.

A cura di Natascia Grbic

Da ieri sui social vengono pubblicate continuamente foto di scie luminose nel cielo. Sono in tanti a chiedersi cosa siano quelle tracce un po' simili a stelle cadenti, visibili da ogni parte d'Italia. E c'è chi arriva addirittura a ipotizzare che si tratti di ufo, dischi volanti alieni che passano sopra la Terra. Purtroppo ci dispiace deludervi: la spiegazione è molto più semplice ma soprattutto razionale dato che si tratta dei satelliti Starlink di Elon Musk.

I satelliti Starlink del multimiliardario proprietario di Twitter servono a consentire una connessione internet anche nei luoghi remoti, quelli dove finora la rete non era accessibile. L'Italia, in quanto a copertura, non sta messa benissimo: secondo i dati Eurostat, la copertura generale è disponibile solo per il 44% delle persone. Il paese è inoltre terzultimo nella classifica europea: non un buon risultato.

"Starlink è la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza una bassa orbita terrestre per fornire Internet a banda larga via satellite in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora”, le parole di Musk per descrivere il servizio. Che non è ovviamente gratuito, ma costa 50 euro al mese, oltre a 450 per l’hardware.

I satelliti saranno visibili anche questa notte: il lancio, infatti, è stato effettuato da poco, e saranno visibili oggi a partire dalle 18.30 in diverse parti d'Italia. Il cielo terso e le buone condizioni meteo favoriranno la loro vista. Il motivo per cui questi satelliti si vedono molto bene a occhio nudo, risiede nel fatto che volano a bassa quota, e per questo possono essere avvistati senza difficoltà o uso di telescopio.