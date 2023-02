Elon Musk lancia in Italia il suo servizio internet Starlink, non poteva scegliere settimana migliore Sono quasi 63.000 gli italiani che non possono contare su una connessione internet. I satelliti di Musk promettono di portare la rete ovunque, anche nei luoghi più remoti.

A cura di Elisabetta Rosso

Forse il tempismo non è tutto, ma serve sempre. Soprattutto per essere l’uomo giusto al momento giusto, l’obiettivo principale di Elon Musk. Fa quindi sorridere che il lancio in Italia di Starlink, il sistema di connessione internet satellitare del secondo uomo più ricco del mondo, arrivi proprio nel bel mezzo del down di Tim, e poco dopo il crollo di Libero mail.

D’altronde, a proposito di momento giusto, Starlink è già stato consacrato come il servizio capace di rispondere a ogni emergenza. Si pensi all’accordo con Kiev, quando a causa della guerra si era interrotta la connessione interne in Ucraina e Musk ha garantito più di 10.000 antenne Starlink. Una collaborazione che poi ha registrato qualche problema. Ci ha provato anche nelle ultime ore, offrendo copertura internet alla Turchia scossa dal più disastroso terremoto dal 1939. Ma Erdogan ha rifiutato.

Ora sarà disponibile anche in Italia. La grande qualità di Starlink è la capacità di portare internet nei luoghi remoti, che per motivi geografici o strutturali, non possono sfruttare una connessione efficiente. Un problema che ha trascinato l’Italia nella terzultima posizione lungo la classifica eurpea. Secondo i dati di Eurostat la copertura generale è disponibile solo per il 44% delle famiglie.

Leggi anche Elon Musk si prepara al lancio del suo primo robot: si chiamerà Optimus

Come funziona e quanto costa Starlink

Musk, ha presentato, ovviamente, l’arrivo di Starlink in Italia su Twitter, e ha pubblicato un link al sito che descrive le caratteristiche di ogni tipo di offerta. “Starlink è la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza una bassa orbita terrestre per fornire Internet a banda larga via satellite in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora”, si legge sul sito. Il pacchetto residenziale costa 50 euro al mese, ne servono invece 450 per l’hardware.

“Sfruttando satelliti avanzati e hardware utente insieme alla nostra profonda esperienza sia con i veicoli spaziali che con le operazioni in orbita, Starlink offre Internet ad alta velocità e bassa latenza agli utenti di tutto il mondo”, spiega compagnia. Starlink è un servizio di connessione internet satellitare, come SkyDSL e Open Sky, quindi non è di per sé una tecnologia innovativa, è invece abbastanza inedito come verrà utilizzata. Funziona infatti grazie a una costellazione di satelliti lanciati in orbita, a circa 500 chilometri dalla Terra. Per connettersi, le parabole di Starlink, posizionate sui tetti, intercettano il segnale internet con 4 antenne piatte.

Il punto di forza di Starlink oltre alla velocità di connessione, paragonabile alla Fibra, e la possibilità di dare accesso internet a quelle zone che rimangono ancora senza copertura per limiti geografici. E infatti sul sito si legge "Starlink è ideale per le aree del globo in cui la connettività è stata in genere una sfida", si legge sul sito. "Non vincolato dalle tradizionali infrastrutture di terra, Starlink può fornire Internet a banda larga ad alta velocità in luoghi in cui l'accesso è stato inaffidabile o completamente non disponibile".

La copertura internet in Italia

Il ministero dell’Innovazione e AGCOM, l’autorità garante delle telecomunicazioni, nel 2020 hanno mappato le aree in Italia che non hanno accesso a internet. I dati mostrano che oltre il 10% delle abitazioni non possono contare su nessun servizio, circa 63.000 persone quindi rimangono senza connessione, e moltissime aree non sono aggiornate con servizi efficenti e devono utilizzare i ponti radio. Un problema concentrato soprattutto al Sud, i comuni “bianchissimi”, così vengono chiamate le aree prive di copertura, sono 74 su 204. La mappatura dell’Agcom ne ha individuati 19 in Molise, 13 in Abruzzo e Calabria, 10 in Campania, 7 in Basilicata, 4 in Puglia e 8 in Sicilia.

I dati di Eurostat pubblicati ad agosto 2022 hanno classificato l'Italia come il terzo peggior Paese dell’Unione Europea per copertura internet ad alta velocità. La copertura generale è infatti prevista per il 44% delle famiglie, la media europea è del 70,2%. Nelle aree a bassa densità solo il 17,3% può contare su una rete veloce e efficiente, anche in questo caso ben al di sotto dello standard europeo, del 37,1%.