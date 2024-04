video suggerito

Secondo Elon Musk c’è un motivo per cui in Italia internet è lento L’azienda prevede di lanciare decine di migliaia di satelliti aggiuntivi per collegare luoghi troppo remoti per la banda larga terrestre, o che sono rimasti senza connessione a causa di disastri naturali o conflitti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Starlink offre la sua connessione Internet ad alta velocità "disponibile quasi ovunque sulla Terra" a 29 euro al mese. Per 40 euro si può avere una connessione veloce come la fibra ottica di Tim. L'azienda di Elon Musk, nonostante i prezzi iniziali piuttosto alti, in pochi mesi ha messo in piedi una politica di marketing aggressiva. Ora l'attacco al mercato non è più solo sui prezzi ma punta il dito contro i rivali. Starlink ha accusato Telecom, il maggior operatore telefonico del Paese. Ha presentato infatti una denuncia all'Autorità garante delle comunicazioni italiana (AgCom) e al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Secondo l'azienda, Telecom per mesi non ha rispettato le norme che impongono di condividere i dati sulle interferenze di frequenza. "La mancanza di accesso ai dati sta rallentando gravemente l’implementazione delle nuove apparecchiature gateway di proprietà di Starlink", si legge nel documento. Soprattutto l’installazione di nuove antenne per comunicare con i satelliti in orbita.

A differenza di altri operatori, "Telecom Italia ha chiaramente informato Starlink di non volersi coordinare”. E questo, per l'azienda, potrebbe anche causare interruzioni del servizio in alcune parti dell’Europa meridionale e del Nord Africa. Infine arriva l'aut aut. Se Telecom non cambia la sua posizione, Starlink investirà su altri mercati, fuori dall'Italia.

Come funziona Starlink

Starlink è la rete internet satellitare creata dalla SpaceX di Elon Musk. La costellazione è composta da migliaia di satelliti che permettono di connettersi alla rete in qualsiasi luogo, ed è stata lanciata a febbraio 2023 in Italia. Diversi clienti hanno già provato a installare Starlink in casa. Attivarla è piuttosto semplice, basta acquistare un kit, è infatti necessario sia un ripetitore, sia una parabola da installare all'esterno. La velocità della rete è equiparabile a quella della banda larga, circa 20 Mbps per gli upload e i tra i 100 e i 280 Mbps in download.

Al momento Starlink ha oltre 2,6 milioni di clienti, e potrebbe raggiungere un fatturato di 30 miliardi di dollari all'anno. L'azienda prevede infatti di lanciare decine di migliaia di satelliti aggiuntivi per collegare luoghi troppo remoti per la banda larga terrestre, o che sono rimasti senza connessione a causa di disastri naturali o conflitti. E infatti, durante la guerra in Ucraina, il sistema Starlink è diventato uno degli strumenti che ha permesso ai militari e ai cittadini di rimanere connessi a internet mentre l’esercito russo distruggeva le infrastrutture vitali per le comunicazioni.

La risposta di Telecom

Per Telecom Italia la denuncia di Starlink è una "ricostruzione parziale dei fatti che non tiene conto delle interlocuzioni tutt'ora in corso". L'azienda aveva già chiesto di condividere i dati a ottobre, ma Telecom aveva negato l'accesso spiegando che Starlink non avrebbe dovuto avere l'autorizzazione. I rappresentanti dell'AgCom e del Ministero delle imprese e del made in Italy al momento hanno rifiutato di commentare.