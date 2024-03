Starlink taglia i prezzi in Italia: quanto costa ora abbonarsi alla rete internet di Elon Musk La rete satellitare Starlink è composta da migliaia di piccoli satelliti in orbita attorno alla Terra. È possibile connettersi a questa rete con un kit composto da parabola e ripetitore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Starlink è la rete internet satellitare creata dalla SpaceX di Elon Musk. Si tratta costellazione composta da migliaia di piccoli satelliti che avvolge la Terra che permette di connettersi alla rete da qualunque posto. Nel febbraio del 2023 Elon Musk ha lanciato questo servizio anche in Italia. All’inizio i prezzi erano alti ma adesso la politica di marketing dell’azienda è diventata più aggressiva.

Starlink ha annunciato il taglio dei costi per l’Italia. Secondo il sito ufficiale della compagnia ora il kit per installare Starlink in casa costa 225 euro invece di 450 euro. L’offerta più bassa per l’abbonamento mensile invece parte da 29 euro al mese. Già nel novembre 2023 era sceso da 50 euro al mese a 40 euro al mese.

Come funziona la rete satellitare Starlink

In Italia ci sono già stati diversi clienti che hanno provato a installare Starlink in casa. Dai test che abbiamo visto la velocità è equiparabile a quella di una banda larga: attorno ai 20 Mbps per gli upload e i tra i 100 e i 280 Mbps in download.

Per installarla è necessario acquistare un kit composto da una parabola e un ripetitore per diffondere il segnale ai dispositivi della casa. La parabola va messa all’esterno della casa o comunque in uno spazio che lasci una visuale libera del cielo. L’app di Starlink suggerisce la soluzione migliore dove installarlo.

Il ruolo strategico dei satelliti Starlink

Nel corso dell’ultimo anno si è parlato di Starlink in almeno due occasioni. Durante la guerra in Ucraina il sistema Starlink è diventato uno degli strumenti con cui militari e civili sono riusciti a rimanere connessi a internet mentre l’esercito russo distruggeva le infrastrutture vitali per le comunicazioni. Una scelta che ha causato anche qualche problema, come successo durante un attacco organizzato con i droni.

Nelle prime fasi delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza, Elon Musk aveva aperto la rete Starlink anche alle organizzazioni umanitarie che lavoravano nella zona.