"Ora vi faccio diventare miliardari": come funziona la truffa dei falsi live streaming di Elon Musk I falsi live streaming di Elon Musk sono stati usati spesso dai truffatori per promuovere investimenti in criptovalute. YouTube è il terreno perfetto per far prosperare la truffa. I video infatti vengono trasmessi su canali che hanno già un numero consistente di iscritti.

A cura di Elisabetta Rosso

Elon Musk cammina sul palco. "Non perdere questa occasione", dice. Sullo schermo a intermittenza compaiono QrCode, la promessa è semplice: basta inquadrarli per far soldi. Tanti soldi. E se a dirlo è uno degli uomini più ricchi al mondo, viene quasi da crederci. C'è solo un problema, il live streaming è solo l'esca per cadere dentro la truffa. Quello sul palco non è Elon Musk ma un deepfake. Gli hacker hanno recuperato spezzoni di video, li hanno montati in loop e clonato la voce del miliardario.

Nel video il falso Musk istruisce gli spettatori a visitare un sito web e a depositare i loro bitcoin, Ethereum o Dogecoin, per partecipare a un giveaway. Il messaggio, riprodotto in loop, promette che il sistema avrebbe "restituito automaticamente il doppio dell'importo della criptovaluta depositata". Secondo la testata Engadget il live streaming ha raggiunto 30.000 spettatori (molto probabilmente parte degli utenti connessi erano bot, usati per spingere l'evento). Ora sia il video sia il canale sono stati rimossi.

La truffa delle live streaming su YouTube

L'evento trasmesso tra il 22 e il 23 giugno non è il primo. I falsi live streaming di Elon Musk sono stati usati spesso dai truffatori per promuovere investimenti in criptovalute. YouTube è il terreno perfetto per far prosperare la truffa. I video infatti vengono trasmessi su canali che hanno già un numero consistente di iscritti. In questo modo, quando viene lanciata il live streaming arriva una notifica che richiama l'attenzione degli utenti. In questo caso il canale contava oltre 10.000 iscritti.

Dopo aver hackerato il canale, i truffatori hanno cambiato anche il nome, hanno scelto @elon.teslastream per rendere tutto più credibile. La truffa messa in atto dagli hacker, infatti, si chiama spoofing è un tipo di attacco informatico che mette in atto diverse strategie per falsificare l'identità (spoof). L'obiettivo della truffa sfruttare la notorietà di personaggi famosi per spingere gli utenti a fidarsi e quindi a investire.

Le celebrità sfruttate per le truffe crittografiche

Le truffe crittografiche prendono di mira i follower di Musk sui social da anni. Il miliardario era già apparso in altre truffe, spesso legate a Tesla, durante l'eclissi solare gli hacker avevano lanciato anche un live fingendosi SpaceX dove chiedevano agli utenti di depositare le criptovalute nei loro fondi. Musk non è l'unico.

La scorsa settimana il profilo di 50 Cent è stato hackerato, e i truffatori hanno usato il suo account per portare avanti uno schema pump-and-dump. Quasi quattro anni fa, il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, aveva citato in giudizio YouTube per i live stream di truffe Bitcoin che utilizzavano la sua immagine.