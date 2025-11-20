L’uomo che ha rapito e accoltellato la ex sul Raccordo anulare tradito dal cellulare: così è stato incastrato

L’uomo che ha rapito e accoltellato la ex sul Gra è stato fermato a Fiano Romano grazie al tracciamento del cellulare. La donna, 36 anni, è grave ma stabile.

Immagine di repertorio

L'uomo che ha rapito e accoltellato la ex moglie nella mattinata di martedì 18 novembre sul Grande Raccordo Anulare di Roma è stato fermato a Fiano Romano. Gli investigatori della Squadra Mobile della polizia lo hanno rintracciato nella serata di ieri grazie al tracciamento del suo cellulare. L'uomo ha 45 anni ed è di origine peruviana. È stato sottoposto a fermo e risulta avere diversi precedenti penali alle spalle. Verrà ascoltato dalle autorità in merito all'accusa di tentato femminicidio.

La dinamica dell'aggressione

Il fatto risale alla mattinata di martedì 18 novembre, intorno alle 10. Secondo quanto raccontato dalla vittima alle autorità, l'uomo l'avrebbe rapita mentre stava andando al lavoro, costringendola salire sull'automobile. Dopodiché ha imboccato il Grande Raccordo Anulare, ancora non è chiaro con quale destinazione. All'improvviso, all'altezza del chilometro 14+200, nel tratto fra le uscite della Cassia e della Flaminia, il 45enne l'ha accoltellata, colpendola con vari fendenti al torace, all'addome e al volto.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire ed è al vaglio della Procura, che indaga sulla vicenda. Da quanto è emerso al momento, la donna, 36 anni, si sarebbe lanciata fuori dall'auto che era accostata nella carreggiata interna del Gra. A quel punto è stata notata da automobilisti e camionisti di passaggio, che l'hanno vista sanguinante e riversa sull'asfalto. Subito è scattato l'allarme con la richiesta di soccorso. L'uomo è scappato e stanotte i poliziotti hanno ritrovato la sua macchina.

Come sta la donna accoltellata

Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti di polizia, anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, il più vicino al luogo del ferimento. In pronto soccorso i medici hanno refertato ferite profonde a viso, mani, gambe e addome. Sottoposta ad un primo intervento in sala operatoria, le sue condizioni di salute appaiono stabili, ma comunque gravi. La prognosi resta riservata.