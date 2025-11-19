Donna rapita e accoltellata sul Raccordo, fermato l’ex marito a Fiano Romano

Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e fermato l’uomo che ha accoltellato l’ex moglie sul Raccordo a Roma. Era a Fiano Romano.

Immagine di repertorio

È stato fermato l'uomo che avrebbe rapito e accoltellato la ex moglie trentasettenne trovata sanguinante sul Grande Raccordo Anulare. A rintracciarlo a Fiano Romano gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile. I poliziotti lo hanno cercato battendo il territorio tra Roma e la sua provincia, dalle persone conosciute e nei luoghi da lui abitualmente frequentati. Lo hanno trovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre e sottoposto a fermo. Con diversi precedenti penali alle spalle, la sua posizione è al vaglio e verrà ascoltato in merito al tentato femminicidio.

La donna si sarebbe lanciata dall'auto per salvarsi

Il ferimento risale alla mattinata di ieri, quando l'uomo e la donna viaggiavano a bordo di un'auto e stavano percorrendo il Raccordo. Lui l'avrebbe rapita mentre stava andando al lavoro, per poi costringerla a salire in macchina. Improvvisamente, quando stavano transitando tra le uscite tra Cassia e Flaminia lui seduto dalla parte del conducente l'ha accoltellata, colpendola diverse volte e provocandole ferite gravi.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire ed è al vaglio della Procura, che indaga sulla vicenda. Da quanto è emerso finora la donna ferita si sarebbe lanciata dall'auto nel tentativo di salvarsi la vita. La scena è avvenuta davanti agli automobilisti di passaggio, che l'hanno notata cadere e finire riversa sulla carreggiata. Subito è scattato l'allarme con la richiesta di soccorso. L'uomo è scappato e stanotte i poliziotti hanno ritrovato la sua macchina.

La donna operata per le gravi ferite

La donna è stata trasportata d'urgenza con l'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea. Ha fatto accesso al pronto soccorso con ferite profonde a viso, mani gambe e addome. I medici l'hanno operata. Le sue condizioni di salute sono stabili, ma la prognosi resta riservata.