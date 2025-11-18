Come sta la donna accoltellata a Roma sul Raccordo: si sarebbe lanciata in strada per salvarsi dall’ex

Si sarebbe lanciata dall’automobile per salvarsi dall’ex che la stava accoltellando: come sta la 37enne trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea.

Paura questa mattina a Roma, dove una donna di 37 anni si sarebbe lanciata da un'automobile sul Grande Raccordo Anulare per cercare di sfuggire all'ex compagno. L'uomo, che si trovava al posto di guida, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe accostato nella corsia interna della strada e poi avrebbe iniziato ad accoltellarla, provocandole ferite profonde all'addome e al torace, al viso, alla testa e a una mano.

Non appena arrivati sul posto i soccorsi, la donna è stata trasferita all'ospedale Sant'Andrea, poco distante da dove sono avvenuti i fatti. Dopo le prime cure, è stata sottoposta a un primo intervento che, secondo quanto appreso da Fanpage.it, ha avuto esito positivo. La donna resta comunque sotto osservazione e la prognosi resta riservata. Non sembra trovarsi in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano piuttosto gravi e, secondo quanto appreso da Fanpage.it, non riuscirebbe a parlare.

Accoltellata dall'ex compagno, si lancia in strada per sfuggirgli

Difficile dire cosa possa essere accaduto questa mattina, martedì 18 novembre 2025, sul Grande Raccordo Anulare fra le uscita della via Cassia e della via Flaminia, all'altezza del chilometro 14+200. L'allarme è stato lanciato dai passanti fra le 10 e le 10.10 di questa mattina, quando la donna si sarebbe lanciata dall'automobile per sfuggire all'ex che la stava accoltellando. Sul luogo in cui è atterrata la donna, sul raccordo, sono arrivati immediatamente i soccorsi: gli operatori sanitari del 118 l'hanno trasportata d'urgenza al vicino ospedale Sant'Andrea, mentre gli agenti della Squadra Mobile hanno aperto le indagini e si sono messi alla ricerca dell'uomo che, nel frattempo, è riuscito a fuggire.

Le testimonianze: cosa è successo

Secondo quanto dichiarato da alcune persone che si trovavano sul Gra in quel momento, l'uomo avrebbe proceduto la sua corsa. Alcuni automobilisti avrebbero provato a raggiungerlo, prima di perdere le sue tracce. Altri, invece, si sono subito fermati per garantire i primi soccorsi alla donna, ancora sanguinante a causa delle profonde ferite. Si tratta di una donna di 37 anni circa, di origine peruviana. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, adesso si troverebbe in condizioni così gravi da non riuscire a parlare. Secondo quanto emerso nel corso della giornata di oggi, però, sarebbe riuscita a spiegare che l'uomo che si trovava in auto con lei, alla guida della vettura, è il suo ex compagno, attualmente ricercato dagli agenti.

Giallo su dinamica e movente: indaga la Squadra Mobile

Difficile ancora ricostruire con precisione cosa possa essere accaduto. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, è mistero sulla dinamica e sul movente stesso del terribile gesto da parte dell'uomo. La donna, secondo alcune testimonianze, si sarebbe lanciata dalla macchina per cercare di sfuggire all'uomo che la stava accoltellando. Uno scenario piuttosto verosimile, sebbene non si escluda ancora che, invece, possa essere stato lui stesso a lanciarla fuori dalla macchina, dopo averla colpita con diversi fendenti.

Giallo anche sul movente: secondo alcune testimonianze, l'uomo alla guida sarebbe stato l'ex compagno della donna, ma non si conoscono le cause delle violenze. Come appreso, non risulterebbero esserci denunce per maltrattamenti a carico dell'uomo, ma ricostruire il rapporto fra i due al momento sembra impossibile, almeno fino a quando non sarà la stessa trentasettenne a rilasciare delle dichiarazioni a riguardo.