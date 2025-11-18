Accoltellata sul Raccordo a Roma e abbandonata sulla strada, donna di 36 anni ricoverata: è grave

La donna è stata trovata questa mattina su una delle corsie interne del Gra con ferite da taglio. Ha raccontato di essere stata colpita dal compagno, ora in fuga.

Una donna di 36 anni è stata ferita con delle coltellate e abbandonata sull'autostrada questa mattina a Roma. La donna è stata trovata tra le 10 e le 10.10 di questa mattina con ferite da taglio sul corpo sul Grande Raccordo Anulare, nel tratto fra gli svincoli della via Cassia e della via Flaminia.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che l'hanno notata sulla carreggiata interna. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Al momento si trova in sala operatoria.

La donna, di origine peruviana, ha riferito alla polizia che a ferirla sarebbe stato il compagno. Stavano viaggiando in auto quando, al culmine di una lite, l'uomo ha preso il coltello e l'ha colpita. Sono in corso in queste ore gli accertamenti della squadra mobile, che, oltre alla testimonianza della donna, sta acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza presenti sul Gra per identificare l'auto del compagno.