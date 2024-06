video suggerito

Luca Pupillo: chi era il barman di 26 anni morto in un incidente su via Cristoforo Colombo Il giovane lavorava come bartender al Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore a Roma ed era una giovane promessa del bartendering. Luca Pupillo è la vittima numero 71 della strada nella capitale.

A cura di Redazione Roma

Si chiamava Luca Pupillo il giovane di 26 anni che, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso la vita su via Cristoforo Colombo. Il giovane, di professione barman, stava tornando a casa all'Infernetto, quando è stato travolto da una vettura. L'incidente è avvenuto poco prima dell'incrocio tra via Acilia e via Cristoforo Colombo in direzione di Ostia. È la vittima numero settantuno della strada a Roma in questo 2024.

Era bartender al Bulgari Hotel

Il 26enne era molto appassionato del suo lavoro da bartender. Lavorava al Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, dove era arrivato dopo altre esperienze in Italia e all'estero dove aveva consolidato la sua esperienza nel miscelare cocktail. L'altra sua grande passione erano proprio le moto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social di amici e familiari.

L'incidente in cui ha perso la vita Luca Pupillo

Il giovane è stato sbalzato dalla sua moto, una Kawasaki Z900 che aveva comprato da qualche mese. Nonostante gli sforzi dei sanitari giunti a bordo di un'ambulanza del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nell'incidente è stato coinvolto anche un 34enne, di professione carabiniere, che viaggiava a bordo di uno scooter. Ferito in maniera non grave è stato trasportato all'ospedale G.B. Grassi di Ostia per essere soccorso. Al volante della vettura una ragazza di 21 anni: uscita illesa, è stata soccorsa perché sotto choc. Sottoposta al drug test e all'alcool test è risultata negativa. La dinamica dell'incidente e eventuali responsabilità sono ora al vaglio, i vigili hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.