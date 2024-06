video suggerito

Incidente su via Cristoforo Colombo tra due moto e un'auto: morto un 26enne Un bilancio drammatico quello dell'incidente sulla Colombo di stamattina, dove un 26enne è morto. A scontrarsi due moto e un'auto, ferito un 34enne. L'automobilista 21enne negativa all'alcol test.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale stamattina su via Cristoforo Colombo a Roma, dove un ragazzo di ventisei anni è morto e un trentaquattrenne è rimasto ferito. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 15 giugno, mentre la Capitale si prepara al Pride 2024. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale di Roma Capitale sono stati diversi veicoli.

Morto un 26enne e ferito un 34enne

Secondo le informazioni apprese finora al momento dell'incidente era poco prima delle ore 4.30, quando le due moto, Piaggio Beverly, una moto Kawasaki Z900 e un’auto Ford Fiesta si sono urtate tra loro all'altezza dell'intersezione con via di Acilia, in direzione Ostia. L'impatto è stato violento, ad avere la peggio è stato il ventiseienne, che viaggiava sulla Kawasaki, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Il conducente della seconda moto, trentaquattrenne, ha dovuto ricorrere a cure mediche, soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale G.B. Grassi di Ostia, fortunatamente non è in gravi condizioni.

L'automobilista negativa all'alcol test

Presenti sul luogo dell'incidente le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, XII Gruppo Monteverde, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'automobilista, una ventunenne, è stata sottoposta all'alcol test ed è risultata negativa. Inevitabili i disagi alla circolazione, con via Cristoforo Colombo in direzione Ostia chiusa temporaneamente, tra Malafede e Acilia. Sul posto hanno lavorato anche le pattuglie del X Gruppo Mare e del Gruppo pronto intervento traffico, per mettere in scirezza la cona e per gestire la viabilità.