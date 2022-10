Lotta contro il cancro al seno, ripartono gli screening gratuiti della regione Lazio Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno: come ogni anno la regione Lazio mette a disposizione screening gratuiti per donne fra i 45 e i 49 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Ottobre è il mese della prevenzione per la lotta contro il tumore al seno. Come ogni anno, anche nel 2022 la regione Lazio ha manifestato il consueto impegno avviando una campagna di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria Ottobre Rosa.

In occasione del mese di ottobre, la Regione offre alle donne di età compresa fra i 45 e i 49 anni, che di consueto non rientrano nella fascia garantita dal programma di screening gratuito, la possibilità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che prendono parte all'iniziativa, fino ad esaurimento delle disponibilità. "Sono 43 le strutture che hanno già aderito alla campagna Ottobre Rosa 2022 e ad oggi hanno messo a disposizione circa 7 mila mammografie per la fascia di età 45-49 anni e eventuali esami di approfondimento necessari", ha dichiarato l'assessore alla Salute della regione Lazio Alessio D'Amato.

Chi, invece, ha fra i 50 e i 74 anni può accedere tutto l'anno a percorsi di screening gratuiti. Per usufruire del servizio, occorre chiamare il numero 06 164161840 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00. Per la prenotazione, infine, è necessario inoltrare una richiesta medica con il codiceD01 – Campagna di Screening regionale.

La campagna dello scorso anno

Come anticipato, quella del 2022 non è la prima campagna di questo tipo portata avanti dalla regione Lazio: "Lo scorso anno grazie alla campagna Ottobre Rosa (da ottobre a dicembre 2021) nella fascia di età 45-74 anni sono state effettuate 24.928 mammografie bilaterali che hanno permesso di individuare 128 tumori maligni. Sono risultati importanti che testimoniano il grande lavoro svolto e l’importanza della prevenzione” ha aggiunto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.