L’orso marsicano si fa un bagno nella fontana del paese: le immagini Siamo a San Donato Val di Comino, provincia di Frosinone, borgo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Qui un orso bruno marsicano si è portato al centro del paese e ha fatto un bagno nella fontana. L’animale si è poi allontanato indisturbato ma il suo bagno è stato immortalato a debita distanza.

A cura di Redazione Roma

San Donato Val di Comino è un piccolo paese di poco meno di 2000 abitanti in provincia di Frosinone, appoggiato al confine tra Lazio e Abruzzo a circa 800 metri d'altitudine, inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Qui qualche notte fa in paese è arrivato un visitatore d'eccezione: un orso bruno marsicano si è spinto tra vicoli e case, facendosi il bagno nella fontana della piazza del paese. Una presenza discreta e innocua, immortalate dalle foto di Vania Tramontozzi pubblicate sulla pagina Facebook "Visit San Donato Val di Comino" e rimbalzate qua e là sulla rete.

L'orso bruno marsicano è non a caso l'animale simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è una sottospecie dell'orso bruno che si trova sulle Alpi ed è autoctono dell'Italia Centrale. Le ultime ricerche indicano la popolazione dell'orso all'interno del Parco in circa cinquanta esemplari. Questi mammiferi trovano il loro habitat naturali nei grandi boschi, dove trovano cibo e rifugio, ma si spingono spesso anche a fondovalle dove incontrano più facilmente la presenza umana. Forse l'esemplare arrivato a San Donato era in cerca di cibo o è stato richiamato dai rifiuti all'esterno delle case, e si è attardato ad abbeverarsi alla fontana non disdegnano un tuffo.

Con l'arrivo del freddo gli orsi vanno in letargo e questo è il momento di mangiare per accumulare scorte per l'inverno. L'animale non si è fatto più vedere, con tutta probabilità è tornato nei boschi allontanandosi dai centri antropizzati: di carattere schivo l'orso solitamente si tiene alla larga dai paesi, ma quando capita è una presenza innocua quanto rara.