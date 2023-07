L’omicidio di Michelle Causo a Primavalle: la lite, le testimonianze e l’arresto del 17enne Cosa sappiamo finora dell’omicidio della 17enne Michelle Maria Causo, assassinata da un coetaneo a Primavalle a Roma. Gli sviluppi dell’inchiesta e le testimonianze di amici e familiari.

Michelle Maria Causo è stata assassinata nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno a Primavalle, quartiere alla periferia Nord-Ovest della capitale, a ucciderla a coltellate un coetaneo di 17 anni. Il corpo è stato rinvenuto in un sacco dell'immondizia nero dentro un carrello della spesa, appoggiato accanto a dei cassonetti dell'immondizia in via Stefano Borgia. Alla polizia, allertata da alcuni passanti, è bastato seguire le tracce di sangue per arrivare all'appartamento del ragazzo. Il giovane non ha negato di aver ucciso Michelle, ma se la dinamica dell'omicidio appare piuttosto chiara, è ancora da chiarire il movente. Di seguito ripercorreremo tutto quello che sappiamo del delitto e delle indagini fino ad ora.

Chi era Michelle Causo, la ragazza uccisa e trovata morta in un carrello

Michelle Maria Causo, 17 anni, frequentava con buoni risultati il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman. Abitava con la famiglia nel quartiere soprannominato il Bronx a Torrevecchia, un insieme di caseggiati popolari alla periferia Nord di Roma. Una ragazzadi una delle tante periferie romane, con la sua comitiva di amici e i suoi interessi fatti di musica e progetti per il futuro. Nessun particolare problema con gli stupefacenti o precedenti di polizia. Da due anni era fidanzata con un ragazzo con cui, apparentemente stava bene.

Gli ultimi istanti di vita di Michelle Causo

Il fidanzato di Michelle non sapeva che stava andando a casa del suo assassino. Non lo sapeva il suo migliore amicoon lo sapeva il suo migliore amico, Valerio Rossi, che hai microfoni di Fanpage.it ha raccontato: "Mi sembra così strano sia salita su a casa de quello schifo. Non c’era mai andata, parlavamo veramente tanto vedendoci tutti giorni, voi immaginate… non so proprio come sia possibile". Il suo assassino non fa parte della comitiva di amici di Michelle, ma lo conoscono, anche la famiglia sa chi è e la mamma ha riferito che quella mattina l'ha chiamata due volte per andare a casa sua. Alle 12.50 Valerio riceve l'ultimo messaggio dall'amica, poi più nulla. A quell'ora la 17enne era ancora viva e nulla fa pensare che temesse per la sua vita, lo conferma anche il nonno che racconta l'ultima telefonata: "Mi ha detto ‘nonno io ritorno alle 12, non ti preoccupare, cucino io per te'".

Cosa è successo: le 6 coltellate, lei ha provato a difendersi

Dalle tracce ematiche ritrovate nell'appartamento e dall'autopsia sappiamo che Michelle ha tentato di difendersi, è scappata di stanza in stanza nel piccolo appartamento, ha tentato di frapporre le mani e le braccia venendo ferita dai fendenti del suo assassino. A ucciderla sei coltellate inferte al viso, al collo, alla schiena, come raccontato dall'autopsia. L'arma del delitto era ancora in casa, un coltello da cucina ancora sporco di sangue ritrovato immediatamente dagli agenti di polizia.

L'occultamento del cadavere e il sacco nero

"C'è un cadavere di una donna fatto a pezzi in un secchio dell'immondizia". Questa è la prima voce che circola a Primavalle dopo il ritrovamento del corpo. Poche ore dopo si capirà che quel corpo "piegato" e infilato in un sacco non è di una donna adulta ma di un'adolescente non ancora maggiorenne. Una giovanissima ragazza di 17 anni buttata via letteralmente come immondizia, trascinata in un sacco nero affianco dei cassonetti. Le tracce di sangue vanno dal luogo di ritrovamento del corpo a casa dell'assassino che, come un macabro Pollicino, ha lasciato le tracce del suo percorso.

Le testimonianze dei vicini sull'omicidio a Primavalle e l'arresto

Ma prima ancora delle gocce di sangue, quello che porta all'abitazione del 17enne sono le telefonate alla polizia deivicini e dei passanti, che si rendono subito conto vedendo quel ragazzo sconvolto trascinare il carrello in pieno giorno che qualcosa non va. C'è chi lo ha visto anche stazionare sotto l'abitazione con il sacco nero, tanto da fargli presupporre che "aspettava qualcuno", anche se al momento non risulta essre

Il movente dell'omicidio: Michelle e l'assassino erano amici

Michelle e il suo assassino da qualche mese si frequentavano di più. Lui non era parte della sua comitiva di amici, quella di scuola e quella del Bronx. A tanti di loro neanche piaceva quel ragazzo. Da quanto sappiamo ad oggi non avevano una relazione sentimentale, lo ha confermato anche il suo assassino che ha detto che avevano litigato per un piccolo debito di trenta euro, probabilmente connesso a una cessione di marijuana. Un movente che gli inquirenti giudicano insufficiente. Saranno ora le analisi dei cellulari dei due ragazzi, sperano gli investigatori, a fornire nuovi elementi.

Cosa succede adesso: le prossime tappe

Venerdì 30 giugno due manifestazioni di ricordo della giovane, nel suo quartiere e a Primavalle. Il ricordo degli amici e del fidanzato, lo strazio della madre e della famiglia. Tutti chiedono che sia fatta giustizia in maniera chiara e veloce. Gli amici chiedono di non piangere, di sorridere come avrebbe voluto lei. Sabato 1 luglio il 17enne sarà interrogato nuovamente dal Gip del tribunale dei minori. È accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Nuove notizie arriveranno dalle analisi dei supporti informatici di Michelle e del suo assassino.