Omicidio Roma, il fidanzato di Michelle alla fiaccolata: “Sei il mio sole, ora è buio senza te” Un momento di preghiera dietro al luogo dell’omicidio e una fiaccolata per ricordare Michelle Maria Causo, uccisa a 17 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Il fidanzato di Michelle

"Sei il mio sole, ora è il buio senza te". Il fidanzato di Michelle Maria Causo è distrutto dal dolore, quasi non riesce a parlare. Stasera ha presenziato al momento di preghiera per la diciassettenne, indossando una maglietta rosa: davanti grande la foto di Michelle sorridente, dietro un collage con delle loro foto insieme scattate in momenti felici, li immortalano tra baci, risate e carezze. Decine di persone si sono ritrovate in via Igino Papi, proprio dietro al luogo in cui si è consumato l'omicidio.

Il fidanzato di Michelle indossa una maglietta con le loro foto

Un momento di raccoglimento al quale hanno partecipato tanti amici, compagni di scuola, abitanti del quartiere, che si sono stretti intorno alla famiglia. Hanno lasciato fiori in via Stefano Borghi, sul punto in cui il 28 giugno scorso è stato trovato il cadavere di Michelle in un carrello della spesa, come hanno raccontato i testimoni, avvolto in una coperta colorata e coperto da sacchi neri. Il fidanzato di Michelle si è inginocchiato ed è stato circondato dagli amici. Poi si è voltato verso la folla e ha urlato: "Non dovete piangere, dovete ridere, come faceva lei".

Il momento di preghiera per Michelle

Tanto dolore, tanta rabbia e tristezza, gli amici, i parenti di Michelle e gli abitanti del quartiere si sono poi riuniti verso le 20 per dare il via ad una fiaccolata silenziosa sotto casa della giovane alla quale hanno partecipato circa trecento persone, per ricordare la diciassettenne tragicamente scomparsa e per chiedere che venga fatta giustizia. Foto, striscioni con scritto "Misci nei nostri cuori" e "Fai buon viaggio piccolo angelo" e ancora palloncini bianchi, tutti stretti in un unico abbraccio, con gli occhi rivolti verso il cielo, verso Michelle.