L'odissea dei viaggiatori del treno Roma-Napoli bloccato nelle campagne di Anagni Per i passeggeri del treno Italo 9948, in particolare, il pomeriggio di ieri si è trasformato in un incubo: l'arrivo previsto a Roma Termini era alle 16.30, ma all'altezza di Anagni, il convoglio si è improvvisamente fermato a causa di un guasto.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio.

Un'altra giornata difficile per i viaggiatori a causa di un rallentamento sulla linea ferroviaria alta velocità, con ritardi di oltre sessanta minuti per un inconveniente tecnico in prossimità di Anagni, provincia di Frosinone. Per i passeggeri del treno Italo 9948, in particolare, il pomeriggio di ieri si è trasformato in un incubo: l'arrivo previsto a Roma Termini era alle 16.30, ma all'altezza di Anagni, il convoglio si è improvvisamente fermato a causa di un guasto.

Il treno è rimasto fermo per diversi minuti nelle campagne di Anagni, con i passeggeri infuriati a causa delle poche informazioni ricevute. A un certo punto lo staff di bordo ha annunciato l'inversione di marcia per raggiungere un punto di scambio e alle 18 è arrivata la conferma di questa decisione. "Il treno procederà a marcia lenta fino al punto di scambio binari e da lì attenderà il segnale per poter scambiare e riprendere la corsa nel senso di marcia per la stazione di Roma Termini. Si stima almeno un'ora di attesa", la comunicazione ai viaggiatori a bordo del treno. La distribuzione di acqua e snack da parte dell'equipaggio è servita solo in parte a calmare i passeggeri.

Alle 18 Rfi ha informato in una nota che "sulla linea Roma – Napoli Alta Velocità la circolazione ferroviaria" era "in graduale ripresa tra Salone e Labico dopo accertamenti tecnici all'infrastruttura. Effetti sulla mobilità: i treni direttamente coinvolti hanno registrato ritardi fino a 60 minuti, la circolazione riprende gradualmente con possibili rallentamenti".